Drama na tekmi z Argentino, a Slovenci vseeno do polfinala lige narodov

Slovenski odbojkarji, ki so v rednem delu lige narodov zmagali 11 tekem in le enkrat izgubili ter si tudi zagotovili nastop na olimpijskih igrah, so zmagoviti niz nadaljevali tudi v četrtfinalu zaključnega turnirja v Lodžu. Po drami so s 3:2 (-19, 17, -17, 27, 7) premagali Argentino in si prislužili nastop v polfinalu, kjer jih čakajo Japonci.

Slovenci tokrat niso prikazali tako vrhunske predstave, kot so jih kazali na nekaterih tekmah rednega dela, a so se kljub temu spet znali rešiti iz neugodnega položaja. Zaostajali so že z 1:2 v nizih, Argentinci so imeli v četrtem tudi zaključno žogo za zmago, toda nepopustljivi Slovenci so jo ubranili, dobili niz, nato pa v "tie breaku" izkoristili psihološko prednost.

Skozi tekmo je točke pridno zbiral Tonček Štern, z 31 je bil najučinkovitejši igralec, v odločilnih trenutkih pa mu je izdatno pomoč nudil tudi Klemen Čebulj.

Drugi polfinalni par je Poljska - Francija.