Drama na indijski turneji

Druga izvedba superturnirja osmerice v indijskem Čenaju je glede na sloves nastopajočih povsem upravičila pričakovanja in ponudila spektakularne predstave ter na koncu tudi dramatičen razplet za prestižno zmago. Po odigranih sedmih krogih so na vrhu končali trije igralci z enakim izkupičkom štirih točk in pol, domačina Ardžun Erigajsi in Aravind Čitambaram ter Armenec z ameriškim potnim listom Levon Aronjan. V hitropoteznih podaljških je nato do lovorike presenetljivo prišel 25-letni Aravind, ki ima med omenjeno trojico sicer najnižji rating. V finalu je bil prepričljivo boljši od Aronjana, ki je pred tem v tako imenovani zlati partiji iz boja za zmago izločil Erigajsija.

S presenetljivo zmago je Aravind, ki se je v zadnjih letih znašel nekoliko v senci mlajših in hitreje vzpenjajočih rojakov, prišel do uspeha kariere. V ostri konkurenci je prikazal čvrsto in tehnično brezhibno igro, s katero je ostal neporažen, pot na vrh pa si je tlakoval v zadnjih dveh krogih. Najprej je zadal edini poraz do tedaj vodilnemu Erigajsiju, v zadnjem krogu pa je kljub črnim figuram počasi stisnil obroč okrog Iranca Parhama Mahsudluja in se zavihtel na delitev prvega mesta. Poleg njega je edini neporažen ostal še Aronjan, ki se je z dobrim predstavami vrnil na prag najboljše deseterice svetovne ratinške lestvice. Nekoliko nepričakovano pa se je v zadnjem krogu kljub belim figuram ekspresno zadovoljil z remijem in ni niti poizkusil zaigrati za samostojno prvo mesto.

Črni na potezi

ČRNI NA POTEZI Vachier-Lagrave – Tabatabej, Čenaj 2024. S katerim slikovitim motivom je črni močno poenostavljeno končnico odločil v svojo korist? REŠITEV: 1…e4! 2.fe4 Lg3! in beli je povsem nemočen, saj se njegov kralj ne more približati črnemu kmetu na d3. V primeru 3.Lf2 namreč sledi 3…d2 4.Ke2 Lxf2, ob tem spoznanju pa je beli takoj priznal poraz.

Vrnitev Carlsna

Večji del turnirja je sicer kazalo na zanesljivo zmago Erigajsija, ki je po treh zmagah v prvih štirih krogih v živo dosegel že vrtoglavih 2809 točk ratinga. A je očitno v prvi polovici porabil vso zalogo športne sreče, v nadaljevanju se je nato njegov nalet zaustavil in do konca je zbral samo še dva remija. Vseeno se je kot trenutno četrti igralec na svetu uspel obdržati v ratinškem klubu 2800, kar je predvsem s psihološkega vidika zagotovo zelo pomembno.

Najodmevnejše dogajanje na najvišji ravni ostaja v Indiji, saj se je včeraj v Kolkati začel moški in ženski turnir v hitrih disciplinah. Prvo ime je Magnus Carlsen, ki se na turnir vrača po petih letih, potem ko je na tem prizorišču leta 2019 slavil tako v pospešenem kot v hitropoteznem tempu. Pri ženskah je prva nosilka Rusinja Aleksandra Gorjačkina, ki je pred kratkim zanesljivo slavila na drugem turnirju serije Grand Prix, ki šteje za naslednji ciklus svetovnega prvenstva za ženske.