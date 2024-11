Dončić nadigral Orlando, dosegel je 32 točk: Bilo je res zabavno (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA pomagal Dallas Mavericks hitro prebroditi četrtkov poraz proti Houstonu. Petindvajsetletnik je 14 od svojih skupno 32 točk dosegel v uvodni četrtini, ko so Teksašani pred domačimi navijači tlakovali pot do visoke zmage s 108:85 nad oslabljenim Orlandom.

Zanj je bila to zabavna tekma

Košarkarji Dallasa so v domači dvorani odločno začeli tekmo in nato v prvih 9:30 minute igre v drugi tretjini kar s 30:9 nadigrali goste, ob polčasu pa so si pripravili vodstvo s 65:40. Največja prednost gostiteljev je bila 33 točk. Pri gostih s Floride, kjer je bil prvi strelec Franz Wagner s 13 točkami in šestimi podajami, je zaradi poškodbe manjkal novinec leta 2023 v ligi NBA Paolo Banchero. Poleg tega so bili igralci Magica zelo nenatančni tudi pri metih z razdalje, saj so zadeli le osem od 41 metov za tri točke. Dončić je 32 točkam dodal še devet skokov in sedem podaj, Daniel Gafford je za Dallas zbral 18 točk, veteran Kyrie Irving pa 17. »Danes je bilo res zabavno,« je po tekmi dogajanje opisal Dončić in dodal: »Dobro smo igrali v obrambi, žoga je dobro krožila, igrali smo hitro in z dobrim ritmom. To je bila zame zabavna tekma.«

Klay Thompson, štirikratni prvak lige NBA z Golden Statom, ki se je to sezono pridružil Dallasu kot prost igralec, je imel miren večer z devetimi točkami ob metu 4:10, pri čemer je zadel le enega od svojih petih poskusov za tri točke. Toda trener Mavsov Jason Kidd je dejal, da je bil zadovoljen z njegovo igro. »Mislim, da je Thompson odigral odlično tekmo,« je dejal Kidd. »Vem, da ga radi gledamo zaradi zabijanja in trojk, vendar je bila danes njegova igra, njegova energija visoka. Na obeh straneh igrišča se je gibal na zelo visoki ravni.«

Naslednja tekma Mavericks čaka že danes

Naslednja tekma Mavericks čaka že danes, ko bo gostil še Indiano s trenerjem Rickom Carlislom, ki je pomagal Dallasu do edinega naslova prvaka lige NBA leta 2011.