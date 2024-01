Dončić junak dramatične tekme (VIDEO)

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški ligi NBA doma premagala Orlando Magic s 131:129. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je vodil zmagovito domačo zasedbo s 45 točkami, 15 podajami in devetimi skoki v 43 minutah igre.

Dončiću, ki je tretjič zaporedoma igral najmanj 43 minut, je v napadu izjemno pomagal Tim Hardaway Jr. s 36 točkami, oba sta dosegla 54 od 70 točk Dallasa v drugem polčasu in 27 od 35 v zadnji četrtini. Dereck Lively II je dodal 20 točk in 11 skokov, Jalen Hardy pa 20, od tega 18 v prvem polčasu.

Paolo Banchero je s 36 točkami vodil Magic. Franz Wagner je prispeval 21 točk, 20 pa novinec v ligi Anthony Black, ki je odraščal in srednjo šolo obiskoval v Dallasu.

Dallas, ki je zaradi poškodbe prsta četrtič v nizu igral brez osemkratnega udeleženca tekme vseh zvezd Kyria Irvinga in članov prve peterke Derricka Jonesa Jr. in Danteja Exuma, je ob polčasu zaostajal z 61:77. Nato je z delnim izidom 31:9 zadnjo četrtino začel s prednostjo sedmih točk (96:89).

A se gostje niso predali, dve minuti in 23 sekund pred koncem tekme so povedli s 119:118. Sledile so štiri zaporedne točke domačih, od tega trije uspešno zadeti prosti meti, in Dallas je dokončno vodil s 122:119. Prav ob koncu je Banchero zadel tri proste mete, četrtega pa je 3,6 sekunde pred zaključkom poslal v obroč, žoga se je nato odbila skoraj do sredine igrišča, Wagner se je dokopal do nje in jo vrgel, a se je znova odbila od obroča in zmaga je ostala doma.

Mavericks bodo naslednjo tekmo igrali v Minnesoti v noči na četrtek po slovenskem času.