Dobro ogrevanje za Nemčijo

Najboljši slovenski nogometaši so naposled zakorakali v polni ritem priprav tudi na marčevski akciji Fife. Potem ko so ponedeljek in torek namenili tudi obveznostim do najmlajših navijačev in pokroviteljev, kot se spodobi po uvrstitvi na evropsko prvenstvo, bo odslej drugače. Selektor Matjaž Kek je ukazal popolno osredotočenost na tokratna izziva – to sta pripravljalni tekmi z Malto (četrtek, 19, v gosteh) in Portugalsko (torek, Stožice, 20.45).

Kek je na včerajšnjem dopoldanskem treningu nagovoril fante in jim predstavil načrt marčevskih priprav. Do tistega trenutka se namreč niso kdo ve kako osredotočali na Malto in Portugalsko, danes bo že drugače. Tudi Malta prinaša določene taktične izzive, predvsem v gosteh v Sredozemlju so že imele težave z Maltežani številne slovenske klubske in reprezentančne selekcije.

O Portugalski bi lahko spisali članek reda velikosti knjige Vojna in mir, tako ugledno, kakovostno in tradicionalno spektakularno nogometno reprezentanco premore. Cristiano Ronaldo je le eden od asov, čeravno sodi ob bok največjim imenom v 150-letni zgodovini igre.

V takšnih okoliščinah se pripravljajo Slovenci na dva od štirih izzivov pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva. Malti in Portugalski bosta namreč junija sledili še stožiški tekmi z Armenijo in Bolgarijo, slednja bo pravšnja generalka za tri zgodovinske spopade z Dansko (Stuttgart, 16. 6.), Srbijo (München, 20. 6.) in Anglijo (Köln, 25. 6.). Morda jim bo sledil še četrti, morebiten peti na euru 2024 bi gotovo pomenil senzacijo epskih razsežnosti, podobno podvigu Islandije z eura 2016.

Nazadnje leta 2010

Splača se dobro izkoristiti že marec. Kek je od vrnitve na položaj selektorja A reprezentance marca vodil devet tekem in pri tem ustvaril bilanco zmag, remijev in porazov 3-4-2 ter razliko v golih 9:7. Edina poraza datirata v covidno leto 2021, ko je zgodovinski prvi zmagi nad Hrvaško sledil nepotreben in delno nesrečen poraz v Sočiju, temu pa popolna razprodaja ugleda v Nikoziji, kjer smo videli morda najslabšo tekmo v drugem Kekovem mandatu. Marca je torej mogoče vse.

V vsakem primeru bo imel Kek na voljo dvakrat več pripravljalnih tekem kot leta 2010, ko je Slovenija zadnjič igrala na velikem turnirju – na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Od zgodovinske tekme z Rusijo v Ljudskem vrtu do mundialske premiere z Alžirijo v Polokwaneju so namreč fantje igrali le pripravljalni preizkušnji s Katarjem (4:1; Novaković, Cesar, Kirm, Jokić) in Malto (3:1; Novaković 2, Kirm).

»Zbrali smo se prvič po lanskem zgodovinskem podvigu in zagotavljam vam, da nas krasi izjemno vzdušje. Dobro se poznamo, zato vemo, kaj kdo zna in kaj lahko kdo doprinese. Vsaka tekma je pomembna, saj si z dobro igro in zmago dvigneš samozavest. To bo zelo pomembno v kontekstu letošnjega eura, saj želimo odpotovati v Nemčijo z dobro popotnico. Zdaj zaseda naše misli Malta, od petka bo to Portugalska, da bomo videli, kakšna kakovostna raven nogometa nas dejansko čaka junija v Nemčiji,« je posrečeno strnil bistvo marčevske akcije Žan Karničnik, ki bo danes skupaj s soigralci že prenočil na Malti.