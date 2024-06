Dober obet za EP: Iličićev zadetek prinesel zmago Sloveniji (FOTO)

Slovenska nogometna reprezentanca je na predzadnji pripravljalni tekmi pred odhodom na evropsko prvenstvo v Nemčijo v Stožicah premagala Armenijo z 2:1 (1:0). Izbrance Matjaža Keka pred EP v soboto ob 15. uri prav tako v Stožicah čaka še obračun z Bolgarijo.

Slovenska vrsta je v precej spremenjeni postavi odigrala tekmo z Armenci, sploh prvo medsebojno. Domači so si želeli zmage, saj to dviga samozavest, a predvsem je tekma selektorju služila za vpogled stanja tistih, ki ne igrajo ključnih vlog v ekipi oziroma tistih, ki so imeli v zadnjem obdobju zdravstvene težave in potrebovali igralne minute.

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

Zmago so po zadetku Josipa Iličića v drugem polčasu Slovenci tudi dosegli, čeprav so imeli gosti kar nekaj priložnosti, in tako poskrbeli za pozitivno nadaljevanje priprav na EP, ki ga bodo Kekovi nogometaši začeli 16. junija v Stuttgartu proti Danski, nadaljevali 20. junija v Münchnu proti Srbiji, skupinski del pa končali 25. junija v Kölnu proti Angliji.