Kristjan Čeh: na atletskem svetovnem prvenstvu okronan z zlatom

Za uvod v finale meta diska na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu je po prvem metu še nezadovoljno odkimaval z glavo, po drugem pa v slogu globalno vodilnega ponosno dvignil roki. Kristjan Čeh je namreč na koncu pokoril konkurenco in Sloveniji po kladivašu Primožu Kozmusu, ki mu je uspelo v Berlinu leta 2009, primetal drugo zlato odličje na mundialih kraljice športov. Končni ameriški dosežek orjaka iz Podvincev pri Ptuju je bil 71,13 metra, postavil je rekord svetovnih prvenstev za skupno šesto kolajno Slovenije na SP. »Po drugem metu, ki je bil prek 69 m, sem si le dejal, da ne smem izgubiti odličja, pa katero koli že bo. Že pred tekmo sem si zastavil cilj, met čez 70 m in rekord prvenstev. Šlo je prek 71 m, potem sem si želel še več. A ni šlo dlje.

Je pa to moja prva članska medalja, in to zlata,« je bil Čeh, ogrnjen v slovensko zastavo, vesel po koncu finala. Še najbolj sta se mu približala Litovca, srebrni Mykolas Alekna (69,27 m), sin nekdanjega dvakratnega olimpijskega in svetovnega prvaka Virgilijusa Alekne, in Andrius Gudžius (67,55 m). Četrti je bil s 67,10 m branilec naslova Daniel Ståhl iz Švedske, tudi olimpijski zmagovalec iz Tokia. Slovenskega asa ni zmotilo, da je finale začel s 65,27 m in po metu zmajeval z glavo, po uvodni seriji je bil šele peti.

»Prvi met sem šel na gotovo in sem ga tudi zelo zgrešil. A vedel sem, da bo ta daljava dovolj za uvrstitev med osem najboljših in da bom imel na voljo še pet metov. Drugi met sem šel na tehniko, na lahko, dolg je bil prek 69 m. Potem pa mi je steklo na 71 m.« Kristjan Čeh je sicer imel dva meta prek 70 m, edini je presegel to mejo in se povsem približal državnemu rekordu 71,27 m, s katerim je v Birminghamu 21. maja na diamantni ligi prešel na deseto mesto vseh metov v zgodovini diska. »Z veseljem sem spremljal, kaj drugi pričakujejo od mene. Sam sem vedel, kaj moram postoriti, in to sem tudi naredil. Vedel sem, da se od mene veliko pričakuje, pisalo se je o odličjih, o zlatem. A v finale sem šel sproščen, nisem veliko razmišljal o njem. Imel sem jasne misli o tehniki, krogu, občutkih. Rekel sem si, če to zadanem, bo letelo, in to se je tudi zgodilo,« je še razložil.

Rekord več kot zlato

Kristjan Čeh je tako člansko kronal vrhunec dosedanje športne poti, je dvakratni evropski prvak do 23 let in srebrni s sredozemskih iger v Tarragoni leta 2018, na SP 2019. v Dohi je bil 31. Naslednji mesec ga čaka še evropsko prvenstvo v Münchnu, kjer bo v vlogi prvega favorita. »Star sem komaj 23 let, čaka me še deset ali več let kariere. Vmes bo še veliko olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev. Pomembne so kolajne, vsekakor, zadovoljen sem, da sem svetovni prvak, a zame ima večji pomen svetovni rekord.

Ta ostane za dlje zapisan v zgodovino, v metu diska je, recimo, najstarejši,« je razmišljal svetovni prvak. Svetovni rekord je sicer lučaj 74,08 m Nemca Jürgna Schulta iz Neubrandenburga 6. junija 1986. Čeh je sicer atletiko začel trenirati šele pri 15 letih. »Nisem tako nadarjen, kot je denimo Alekna, ki se je rodil tako rekoč z diskom v roki. Imam pa prednost, saj sem zelo visok in imam zelo velik premer rok. Imam velik potencial. Ni mi žal, da sem šel v atletiko, vedno sem rad metal disk, še vedno to rad počnem in tu bom ostal,« je navrgel 206 cm visoki udarni globalni diskobolos. Pred leti je imel ponudbe, da bi šel v kakšen drug šport, ki prinaša več denarja, kot je košarka, pa se za to ni odločil. No, za zlato odličje v Eugenu je denimo prejel 70.000 ameriških dolarjev (68.000 evrov in pol) nagrade mednarodne atletske zveze.