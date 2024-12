Danes začetek novoletne turneje, na tekmi vseh pet Slovencev

V nemškem Oberstdorfu se bo danes začela tradicionalna novoletna skakalna turneja, tokrat že v 73. izvedbi. Na prvi postaji bo nastopila peterica Slovencev, v kvalifikacijah je bil v soboto najboljši Lovro Kos s 15. dosežkom. V ospredju je sicer končalo kar pet avstrijskih skakalcev.

Avstrijci so v soboto delovali zelo zanesljivo, tekmecem pa niso prepustili veliko. Kar pet jih je bilo na prvih mestih, najboljši pa Daniel Tschofenig, za njim so se zvrstili še Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl in Maximilian Ortner. Šesti pa je bil vodilni v svetovnem pokalu Nemec Pius Paschke.

Slovenci so se vsi uvrstili na tekmo, niso pa bili povsem v ospredju. Kos je zasedel 15. mesto, Anže Lanišek je bil 22., Timi Zajc 23., Domen Prevc 29., Žiga Jelar pa 46.

Na izpadanje

Današnja prva serija bo potekala na izpadanje, v drugi pa bodo Slovenci zagotovo imeli vsaj enega predstavnika, saj se bosta v enem od parov pomerila Lanišek in Prevc. Kosov tekmec bo Japonec Keichi Sato, Zajčev Ukrajinec Jevhen Murusiak, Jelarjev pa Avstrijec Ortner.

Zmago na turneji iz prejšnje sezone brani Japonec Ryoyu Kobayashi, drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, tretji pa Kraft. Branilec lovorike zlati orel Kobayashi bo kot 11. iz kvalifikacij danes v prvi seriji tekmoval v paru z rojakom Naokijem Nakamuro.

Današnja tekma se bo na skakalnici pod Senčno goro začela ob 16.30.