Dallas ustregel Dončiću

Rezultate prvih tekem po izteku roka za prestope v ligi NBA od vekomaj jemljemo z veliko rezervo. Moštva namreč ne morejo računati niti na nove okrepitve niti na košarkarje, ki so se jim odrekla in so prevzeli vlogo odkupnine. Tako moramo gledati tudi na gostovanje Dallasa v New Yorku. Teksašani so nastopili oslabljeni, a četrta najboljša zasedba vzhodne konference še precej bolj, tako da Luka Dončić & Co. niso imeli težjega dela na poti do zmage s 122:108.

Ob tretjem zaporednem uspehu Dallasa se je slovenski zvezdnik odlikoval z 39 točkami z metom iz igre 13:24 (za tri 7:14), 8 skoki in 11 asistencami v 40 minutah. Štirje njegovi soigralci pa so se umestili v razponu med 15 in 19 točkami, kolikor jih je zbral Tim Hardaway (trojke 5:10). Lepe številke, ni kaj, še posebej, če upoštevamo, da je ekipa pred tekmo ostala brez poškodovanega centra Derecka Livelyja ter prišlekov iz prejšnjega poletja Granta Williamsa in Setha Curryja, ki ju je prepustila Charlottu. Hkrati pa v kadru še ni imela svežih pridobitev. Od Charlotta je dobila v zameno krilnega centra P. J. Washingtona, od Washingtona centra Daniela Gafforda.

Dobili smo dva zares dobra košarkarja.

Toda kaj naj šele rečemo o New Yorku? Zaradi zdravstvenih težav je pogrešal svoja najboljša strelca Jalna Brunsona in Juliusa Randla ter člana udarne peterke OG Anunobyja in Mitchlla Robinsona, odsotni so bili tudi vsi akterji kupčije z Detroitom. K najskromnejši zasedbi v ligi NBA so se preselili Evan Fournier, Quentin Grimes, Malachi Flynn in Ryan Arcidiacono, v obratni smeri Hrvat Bojan Bogdanović in Alec Burks.

Luka zadovoljen z razpletom

Dallasove privržence seveda najbolj zanima, kaj je z izmenjavo pridobila četa trenerja Jasona Kidda. Njena novinca sta oba stara 25 let in peto sezono nastopata v elitni ligi, ob tem pa sta pogodbeno vezana do konca tega prvenstva in še dve leti. Nekoliko boljšo statistiko ima 201 cm visoki Washington, ki je v minulih mesecih igral s povprečjem 13,6 točke in 5,3 skoka (lani je dosegal 15,7 točke na tekmo), 208 cm visoki Gafford pa z 10,9 točke in 9 skoki. Pri tem moramo upoštevati, da sta doslej igrala za 27. in 29. moštvo lige NBA, zdaj bosta morala dokazati, kaj zmoreta v nekoliko bolj ambicioznem okolju, v katerem večina metov pripada Dončiću, Kyrieju Irvingu in Hardawayu.

Razumljivo je razplet komentiral tudi Luka Dončić: »Dobili smo dva zares dobra košarkarja. Zdaj smo višji za nekaj centimetrov in močnejši za nadomestnega centra, kar sem si želel že tri leta. P. J. ima natančno roko, dobro igra v obrambi in blokira mete, Daniel pa se dobro znajde pri visokih podajah nad obroč in zna braniti raketo.«