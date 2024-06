Čudežno vstajenje dvakratnega šampiona

Četrtega aprila je v četrti etapi dirke po Baskiji med spustom s prelaza Olaeta močno počilo. Pri hitrosti okoli 80 kilometrov na uro so s ceste zleteli številni kolesarji ter obležali v betonskem jarku ali na travniku, posutem s skalami v bližini. Med njimi so bili tudi prvi trije favoriti preizkušnje po Baskiji in trije od štirih favoritov letošnjega Toura. Primož Roglič in Remco Evenepoel sta se pobrala, Jonasa Vingegaarda so v reševalno vozilo naložili z masko za kisik na ustih.

To je bil najbolj grozljiv prizor letošnje kolesarske sezone, po katerem se je zdelo, da ne bo nič od opevanega Toura velike četverice. Roglič, ki je padel že prejšnji dan, a jo je dvakrat odnesel brez zlomljenih kosti, in Evenepoel, ki si je zlomil ključnico in lopatico, bosta že imela dovolj časa, da okrevata in se na startu v Firencah pridružita Tadeju Pogačarju. Gotovo pa tega ne bo zmogel Vingegaard, zlom ključnice in več reber ter prebito pljučno krilo so tako hude poškodbe, da danski as manj kot tri mesece kasneje gotovo ne bo nared za naskok na svojo tretjo zaporedno zmago na Touru.

Tako so razmišljali zdravniki in kolesarski strokovnjaki, katerih dvome je podkrepilo tudi to, da je Vingegaard po padcu preležal 12 dni v bolnišnici v Vitorii. Vendar so se motili, pred tednom dni sta Vingegaard in njegova ekipa Visma Lease a Bike razkrila, da danski šampion ni le čudežno pri močeh za največjo dirko na svetu, temveč da tudi čudežno hitro okreva.

»Zelo sem vesel, da bom startal na Touru. Zadnjih nekaj mesecev ni bilo lahkih, vendar se moram svoji družini in ekipi Visma Lease a Bike zahvaliti za neomajno podporo. Skupaj smo delali, da smo prišli do tega trenutka, in seveda komaj čakam, da bom videl, kam ta čas sodim. Počutim se dobro in sem zelo motiviran,« je v izjavi za javnost povedal Vingegaard, ki mu je sicer letos do padca v Baskiji vse šlo kot po maslu. Tako kot lani je prevladoval na svoji uvodni dirki O Gran Camiño in nato pokoril konkurenco še na dirki Tirreno–Adriatico.

Vse delo, ki ga je opravil med pripravami na sezono, je pri padcu v Baskiji izpuhtelo. Ko se je spet postavil na noge, je moral začeti znova. »Predstavljajte si, da se je zmagovalec Toura po enourni vožnji s kolesom po danskih ravnicah domov vračal utrujen. Tako daleč je bil Jonas od nastopa v Franciji,« je športni direktor Visme Lease a Bike Merijn Zeeman svetovnim kolesarskim medijem poskušal orisati pot, ki jo je Vingegaard prekolesaril od padca do sobotnega starta v Firencah.

Vsaka ura treninga šteje

»Vendar je Jonas tako močan, da je po enournem treningu naslednji dan že boljši. Nato lahko trenira dve uri in je spet boljši. To ima v svoji naravi in zato bo šel na Tour zelo dobro pripravljen. Njegov trener Tim Heemskerk me je iz tedna v teden obveščal o napredku. Analizirali smo ga in ugotovili, da s tradicionalnim načinom priprave morda ne bo mogel doseči dovolj visoke ravni. Je pa bil že zelo dobro telesno pripravljen. Tudi zdaj je v izjemni kondiciji in izjemno motiviran. To je bil najhujši padec v Jonasovi karieri in pri okrevanju je vsak dan dal od sebe sto odstotkov. Pri običajni pripravi ni ključen vsak dan, pri takšni rehabilitaciji pa je, vsak dan je treba stoodstotno izpolniti vsako nalogo. Zelo sem ponosen nanj, ker se je dela lotil tako zavzeto, že ko je bil v bolnišnici v Vitorii,« je nadaljeval Zeeman, ki se je skupaj s sodelavci letos znašel v povsem drugačnem položaju kot lani.

Lansko sezono je nizozemska ekipa še pod svojim starim imenom Jumbo Visma osvojila zgodovinski trojček na tritedenskih dirkah, s Primožem Rogličem je dobila Giro, z Vingegaardom Tour in s Seppom Kussom Vuelto. V sezoni po Rogličevem prestopu k Bori Hansgrohe pa so jo pestili številni padci, na dirki okrog Flandrije se je hudo poškodoval Wout van Aert, na tleh sta bila tudi Jan Tratnik in Christophe Laporte, nazadnje pa sta se pri padcu na kriteriju Dauphine huje poškodovala Steven Kruijswijk in Dylan van Baarle, ki sta ostala brez nastopa na Touru.

Tratnik v ekipi, Kuss ne

Težave so se nadaljevale tudi po tem, ko so Nizozemci že sestavili osmerico za Tour, saj je iz nje zaradi covida-19 izpadel Kuss. Vingegaardovi pomočniki bodo tako van Aert, Laporte, Tratnik, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Tiesj Benoot in Bart Lemmen.

»Na Tour gremo z nekoliko drugačno miselnostjo kot lani, ko smo kot branilci naslova čutili nekaj pritiska. Zdaj smo predvsem motivirani, da pokažemo, kdo smo, da za seboj pustimo vso smolo. Ne čutimo pritiska, da moramo zmagati in da bi bilo vse drugo razočaranje. Za nas je zmaga že to, da so naši fantje dosegli to raven, da bodo konkurenčni. Imamo izjemno ekipo in smo optimistični. Bomo videli, ali bo to dovolj za zmago,« je še povedal Zeeman.

To bo odvisno predvsem od tega, ali je Vingegaard v osmih tednih treninga najprej doma na Danskem, nato na Majorki in za piko na i na višini v Tignesu dosegel svojo najvišjo raven in jo bo zmožen vzdrževati vse do cilja 21. julija v Nici.

Sodeč po številkah, ki jih je objavil van Aert, so bile sklepne priprave v Savojskih Alpah temeljite. V 19 dneh je belgijski zvezdnik prekolesaril 2091 kilometrov, v sedlu je bil 76 ur in 18 minut, premagal je več kot 51.000 višinskih metrov, kolikor jih bo tudi na Touru. Vingegaardove številke kajpak skrivajo, a bržkone ni treniral manj kot njegov najbolj vsestranski pomočnik.