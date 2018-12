FOTO: Bravo, Ilka, kapo dol!

Presegla dosežke Križaja

VAL GARDENA –V vodstvu sta biliin, ko se je na progo Saslong v Val Gardeni s številko 11 podala. Mariborčanka, ki se vrača po lanski poškodbi, je odlično začela, nato pa se je približno na sredini proge njena prednost začela topiti, a je le ohranila pet stotink naskoka in zasedla prvo mesto.Sledilo je čakanje, ali jo bo katera od tekmovalk, ki so bile še na startu, prehitela. Nekaj jih je prišlo blizu, a so vse v cilj na koncu prispele počasneje kot Slovenka, ki tako slavi svojo deveto zmago v svetovnem pokalu. In to le dan za tem, ko je po zmagi v smuku osmič stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.Osemindvajsetletna Štuhčeva je z devetimi zmagami v svetovnem pokalu presegla dosežek legendarnega, za dve zmagi pa je izboljšala dosežek. Več zmag od Štuhčeve ima od Slovenk in Slovencev v svetovnem pokalu le, ki jih je v karieri nanizala kar 26.Z novo zmago se je Ilka v skupnem seštevku svetovnega pokala povzpela na peto mesto in ima 302 točki. Vodilna Američankajih je do zdaj zbrala 689.