Cilj dosežen, ambicij ni zmanjkalo

»Wien ist anders,« (Dunaj je drugačen) radi rečejo prebivalci glavnega avstrijskega mesta. Da je Dunaj res nekaj posebnega, so se lahko prepričale tudi slovenske rokometašice, ko so prispele z vlakom iz Innsbrucka. Na Tirolskem so presegle pričakovanja in se prebile v glavni del evropskega prvenstva, na katerem jih danes čaka težka tekma z Nizozemsko. Ekipa Dragana Adžića je lahko sproščena, saj nima česa izgubiti, lahko pa veliko pridobi. Če bodo dekleta uživala kot doslej, se morda lahko zoperstavijo tudi »tulipankam«. O tem je prepričana tudi velika borka na črti Nataša Ljepoja. 24 golov...