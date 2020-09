Celje po podaljšku končalo evropsko pot

Nogometaši Celja so v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo v Erevanu po podaljšku izgubili proti Ararat-Armenii z 0:1 (0:0, 0:0) in tako končali evropsko pot. Edini gol na tekmi je v 111. minuti dosegel Sergij Vakulenko. Izkazalo se je, da je bil to tudi odločilni gol, ki je tako iz Evrope po Olimpiji in Mariboru izločil še tretjega slovenskega predstavnika.



Slovenski državni prvaki so se za preboj v odločilni krog kvalifikacij merili z armenskimi. Izbranci Dušana Kosića so bili za marsikoga v vlogi favorita, a po (preveč) previdnih in nerazburljivih prvih 110 minutah so nato prejeli usodni zadetek, ki je končal njihovo evropsko pot. Tujcev polna ekipa šele leta 2017 ustanovljenega kluba si je tako priigrala boj za skupinski del, zadnja ovira pred tem pa bo beograjska Crvena zvezda.