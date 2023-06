Čeh zlat, Šutej srebrna na evropskih igrah v Krakovu

Metalec diska Kristjan Čeh in skakalka s palico Tina Šutej sta prva dobitnika kolajn v slovenski reprezentanci na evropskih igrah na Poljskem. Čeprav sta po nastopu na evropskem ekipnem prvenstvu, ki je potekalo v okviru iger, že doma, sta se uspeha, zlate oziroma srebrne kolajne, veselila danes po predzadnjem dnevu prve lige.

Po drugi ligi, ki je tekmovala med 20 in 22. junijem, je moralo nekaj slovenskih predstavnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi, tekmovanja ta čas najmočnejših 16 reprezentanc stare celine potekajo od 23. do 25 junija.

V Katovicah je v drugi ligi 21. junija Čeh z rekordom prvenstev zmagal z izidom 69,94, v elitni konkurenci pa je bil danes najboljši olimpijski zmagovalec Daniel Stahl, a je Šved za dosežkom slovenskega rekorderja zaostal skoraj tri metre (67,25 m).

Tina Šutej je osvojila prvo mesto s 4,70 metra, njen dosežek pa je s 4,71 m v prvi ligi danes izboljšala le Finka Wilma Murto, evropska prvakinja na prostem in v dvorani.

Prvi dan atletskih tekmovanj

Za las je odličje ušlo Maticu Ianu Gučku na 400 m ovire, ki sta ga premagala dva tekmovalca. Ker je bil z drugim izidom v slovenski zgodovini in karieri (49,48) v drugi skupini drugi, je skupno zasedel četrto mesto. Agata Zupin je za drugo mesto v drugi skupni na 400 m ovire tekla 56,58 sekunde in je bila skupno deveta.

Jernej Gumilar, Matevž Šuštaršič, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik so bili drugi z državnim rekordom do 23 let (39,29), s katerim so le za devet stotink zaostali za slovenskim članskim rekordom, skupno na EI deseti.

Prvi dan atletskih tekmovanj sta bila na prvih treh mestih iger dva slovenska predstavnika. Klara Lukan je bila druga na 5000 m (15:33,39) in je po nastopu prve skupine skupno šesta. Anej Čurin Prapotnik, tretji na 100 m v drugi ligi (10,34), je bil na koncu 10.

V slovenski atletski ekipi, ki je po nesrečnem spletu okoliščin za pol točke zgrešila napredovanje v prvo ligo, so v igri za odličje ostali še Maruša Mišmaš Zrimšek, prva na 3000 m zapreke (9:23,41), in prav tako zmagovita mešana štafeta 4 x 400 m. Po nedeljskem tekmovanju prvoligaške konkurence pa bo jasno, kakšna bo njihova končna uvrstitev.

V zadnji disciplini tekmovanja druge lige je slovenska mešana štafeta 4 x 400 m, v kateri so bili Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat, zmagala z najboljšim izidom sezone na svetu (3:14,72), ta državni rekord pa umešča Slovenijo na 21. mesto po izidih vseh časov na svetu.