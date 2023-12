Čebulj in zvezdniki napolnili Tivoli. ACH Volley odigral srčno

Odbojkarji ACH Volleyja so tudi v drugem krogu lige prvakov zabeležili poraz. Po Itas Trentinu je bil od oranžnih zmajev boljši še poljski Asseco Resovia Rzeszow s 3:0 (21, 23, 21).

Po reprezentančno polnih Stožicah so tokrat poljski, ameriški, francoski zvezdniki in slovenski as Klemen Čebulj, ki nastopa za tretjeuvrščeno ekipo iz lanskega poljskega prvenstva, napolnili dvorano Tivoli, zbralo se je kar 4154 gledalcev. Čebulj je na koncu zbral 13 točk, Asseco Resovia Rzeszow pa je bila predvsem boljša v bloku, skupno je s to prvino dosegla 14 točk, gostitelji pet.

Američan Torey DeFalco, s 17 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, jih je prispeval pet, srednji bloker Karol Kłos štiri. Pri gostiteljih je Jan Pokeršnik zbral 12 točk. A letos pomlajena zasedba ACH Volleyja se je srčno bojevala proti vrhunski poljski zasedbi.

Fantastična publika

»Izjemno je bilo igrati pred nabito polno dvorano Tivoli. Vzdušje je bilo fenomenalno, nam ni uspelo ponoviti igre iz Trentina, vendar vseeno čestitke mojim fantom za bojevitost. Začeli smo malce živčno, vendar se v nadaljevanju sprostili in zaigrali bolje. Predvsem v drugem nizu smo imeli priložnost, da bi presenetili favoriziranega nasprotnika,« je po tekmi dejal trener ACH Volleyja Radovan Gačič.

Sprejemalec Jan Pokeršnik pa je menil: »Škoda, da nismo iztržili več, saj bi si to fantastična publika tudi zaslužila. V napadu na trenutke nismo bili dovolj konkretni, v določenih momentih nizov pa se nam je ponujala priložnost, da bi prevzeli pobudo. Tega nismo izrabili, v našo igro se je prikradlo preveliko število napak, kar pa si, če si želiš zmage, proti izjemno močnem nasprotniku, kot je Asseco Resovia Rzseszow, ne smeš privoščiti.«