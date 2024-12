Bravov jekleni mož

Potem ko so nogometaši Brava minuli petek v Domžalah odprli 17. krog 1. SNL z zmago in zadržali stik z vrhom, bodo v jutrišnji preloženi tekmi 16. kroga v Stožicah proti Radomljanom lovili drugo mesto. Za konec že tako uspešnega leta in sezone bodo v soboto v mestnem derbiju proti Olimpiji igrali tudi za naslov najboljšega v glavnem mestu, ali za najboljšega v Medobčinski nogometni zvezi Ljubljana. Bravo s tekmo manjVrstni red 1. SNL: Olimpija 38, Maribor, Koper in Celje po 30, Bravo (-1) 28, Primorje 23, Mura 21, Radomlje (-1) 17, Nafta in Domžale po 9. V Spodnji Šiški, kjer »uradujejo« rum...