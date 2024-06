Boston po visoki zmagi do 18. naslova, Dončić bo sporočil odločitev o kvalifikacijah OI

Košarkarji Boston Celtics so novi prvaki severnoameriške lige NBA. Na peti tekmi finala končnice so s 106:88 premagali Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića in v seriji slavili s 4:1 v zmagah za 18. naslov v zgodovini lige NBA. Dončić je na zadnji tekmi sezone prek luže dosegel 28 točk, 12 skokov in pet podaj.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallas Mavericks v finalu severnoameriške lige NBA izgubil proti Boston Celtics z 1:4 v zmagah. Petindvajsetletni Ljubljančan je bil kljub temu ponosen na ekipo, o bližnji prihodnosti ter nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre pa bo več povedal čez nekaj dni. »Zdaj res ne bi rad govoril o tem, kaj prihaja kot naslednje. Moram sprejeti nekaj odločitev in se malce pozdraviti. Čez nekaj dni imamo vse zaključne pogovore, takrat vam bom dal odgovor,« je na novinarski konferenci po peti tekmi finala na vprašanje o nastopu za Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske igre dejal Dončić.

Dončić in druščina so pred tremi dnevi z visoko zmago v domači dvorani v Dallasu preprečili metlo Bostona, ta pa je na svojem parketu zanesljivo dokončal delo v finalu. S tem so Celtics prišli do 18. naslova, kar je največ v zgodovini lige NBA. Pred to končnico so si vrh večne lestvice v najmočnejši košarkarski ligi na svetu delili z Los Angeles Lakers. Pred letošnjo sezono so nazadnje slavili pred 16 leti.

Dallas je tretjič igral v finalu in ostaja pri lovoriki iz leta 2011, ko je Dirk Nowitzki s soigralci v finalu ustavil LeBrona Jamesa in Miami Heat. Pred tem je Dallas izgubil še v finalu sezone 2005/06 prav proti Miamiju. Luka Dončić je letos postal šesti slovenski košarkar z nastopom v finalu, prstan pa so doslej osvojili Rašo Nesterović (2005) ter Beno Udrih (2005, 2007) s San Antonio Spurs, Saša Vujačić (2009, 2010) z Lakers in Vlatko Čančar lani z Denver Nuggets.

Petindvajsetletni Dončić je bil statistično gledano daleč najboljši slovenski košarkar doslej v finalih, v povprečju je v 38,8 minute dosegel 29,2 točke, 8,8 skoka in 5,6 podaje na tekmo.