Bolj zrel, bolj učinkovit

»Naslednjo sezono gremo po naslov,« je po zadnjem dejanju minule sezone napovedal Aljoša Matko. Celjski napadalec se ni zmotil in je tudi v 6. krogu 1. SNL v Stožicah tako rekoč ponovil, kar je storil v zadnjem krogu prejšnjega prvenstva: zabil je dva gola. Na zadnjih gostovanjih pri zeleno-belih je dosegel štiri gole.

Toliko golov je 23-letni Belokranjec dosegel tudi v tej sezoni in je na vrhu lestvice strelcev ujel Mariborčana Arnela Jakupovića. Stožiška predstava je celjsko sedmico predstavila v igralni podobi, ki je značilna zanj. Bil je neposreden, usmerjen izrazito proti vratom in zanimal ga je izključno gol. Z rahlim, a pomembnim dodatkom, zaradi katerega je boljši napadalec, kot je bil: ni več le egoist, pri katerem se akcija ustavi ali zaključuje, temveč se spusti v kombinatorno akcijo. Z Rusom Jegorjem Prucevim sta v Stožicah upodabljala vražji in neulovljivi dvojec.

Aljoša Matko je znova strah in trepet tekmečevih branilcev. FOTO: Sandi Fišer

Bravo za veliko četverico Zadnji izid 6. kroga 1. SNL: Kalcer Radomlje – Bravo 1:2 (Madžid Šošić 65.; Gašper Trdin 1., Matej Poplatnik 8.,11-m). Vrstni red: Celje 13, Maribor 11, Olimpija in Koper (-1) po 9, Bravo 7, Mura 6, Domžale 5, Aluminij 4, Radomlje 3, Rogaška (-1) 1.

Prilagodljivi Riera

Tudi trener Albert Riera ve, da Matko ni fant, ki bo kombiniral do onemoglosti, se zapletal v brezglava preigravanja in dirjal zgolj ob stranski črti daleč od vrat. Z njim ima igralca za globino, česar, na primer, ni imel pri Olimpiji, in tega Olimpija tudi zdaj nima. Riera je pokazal, da je prilagodljiv in da igro brez težav pripravi za slog igralcev, ki jih ima na voljo. »Ko zabijaš gole, dviguješ samozavest,« je preprosta formula nekoč najboljšega ostrostrelca v mlajših kategorijah, je rojeni strelec. Čeprav s svojim stasom (177 cm) ne daje podobe strašljivega »bombarderja«.

Učinkoviti Matko je eden od najmočnejših celjskih šampionskih adutov. Zagotavlja gole, ki jih je, z izjemo krajše posojilne avanture pri Olimpiji, zabijal, kjerkoli je igral. Pri Mariboru predvsem v mlajših kategorijah in pri Bravu, ko se je prebijal v prvoligaški razred (doslej je odigral 114 tekem in zabil 41 golov). Matku se ni izšlo pri Mariboru, ne pri Olimpiji. Vijolične je moral zapustiti zaradi prometne nesreče, v katero se je pred dobrima dvema letoma vpletel kot šofer, in v kateri se je huje poškodoval eden od njegovih prijateljev. Prestop v švedski Hammarby je bil umik, vrnitev v 1. SNL brez bremena preteklosti pa naravno nadaljevanje (rehabilitacija) igralskega in življenjskega zorenja.