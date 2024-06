Boban me je razočaral in negativno presenetil

Pred finalom lige prvakov smo se pogovarjali s Primožem Gliho, nekdanjim napadalcem slovenske nogometne reprezentance, ki je v zadnjem obdobju pustil močan pečat na klopeh slovenske reprezentance U-21 in članske selekcije Kosova. Gliha je gostoval v enem od priljubljenih hrvaških podkastov, v katerem je odgovarjal na številna zanimiva vprašanja.

»Danes se nogometaši nahajajo pod velikim pritiskom. Če so pred desetletji igrali v obdobju romantike in je za uspeh zadostovalo le tehnično znanje, je treba danes znati prenesti pritiske z vseh strani. Tudi zato denimo spoštujem Cristiana Ronalda, ki iz sezone v sezono niza fantastične številke doseženih golov, res je neverjetna oseba in top golgeter, ki uživa v igri pod pritiskom. Zanimivo, podoben je Aleksander Čeferin, ki deluje ob igrišču na enak način kot Ronaldo na igrišču. Gre za nenehno osredotočenost na izzive, koncentracijo 24 ur na dan in 365 dni na leto – in sicer že več desetletij! To je neverjetno,« je v enem od odgovorov razmišljal Gliha.

Primož Gliha je pustil močan pečat na klopi članske reprezentance Kosova. FOTO: Laura Hasani/Reuters

Izpostavil ga je tudi Ćiro

Voditelj ga je prosil za komentar januarsko-februarskih dogodkov na Evropski nogometni zvezi, ki jo je zapustil dotedanji šef nogometa Zvonimir Boban, potem ko je v javnem pismu obtožil Čeferina, da želi svoj tretji mandat predsednika, četudi naj bi napovedal drugače. Nekaj dni pozneje se je izkazalo obratno, Boban je osramočen zapustil Uefo, potem ko se je proti njemu in njegovim metodam obrnila celotna nogometna družina.

Za komentar tega dela podkasta smo vprašali kar Gliho, med drugim nekdanjega nogometaša Dinama, ki dobro pozna tako Bobana kot Čeferina, nekdanjega sošolca v grosupeljski osnovni šoli. Ob tem Gliha pogosto igra dobrodelne tekme za Humane zvijezde Hrvatske in pozna našo južno sosedo, Hrvati pa njega. Legendarni Ćiro Blažević ni zaman večkrat izpostavil treh golov Glihe v Splitu, zaradi katerih so Hrvati skoraj ostali brez nastopa na pozneje »bronastem« SP 1998.

Pomanjkanje spoštovanja

»Priznam, da me je Boban z januarsko potezo razočaral in negativno presenetil. Številni nekdanji igralci tudi z večjimi karierami, kot jo je zgradil Boban, bi lahko zasedali ta visok položaj na Uefi, ki mu je prinašal ugled, vpliv, dober zaslužek, avtoriteto in blestečo prihodnost – toda Čeferin za top položaj na Uefi ni izbral Marca van Bastna ali Luisa Figa, pač pa Bobana. To bi moral Boban spoštovati, toda namesto tega je Čeferinu obrnil hrbet in očitno razkril svoje prave načrte. Čeferin je tudi v tem primeru izpadel gospod z velikim G, ki danes v evropskem nogometu uživa še večji ugled kot prej, Bobana ni nikjer več,« je komentiral Gliha, ki premore zanimivo mnenje tudi o finalu lige prvakov. Kdo bo dobil zadnje dejanje klubske sezone? »Real Madrid ima prednost v kakovosti in izkušnjah, Borussia Dortmund pa vse ostalo, kar lahko izkoristiš v eni nogometni tekmi …«