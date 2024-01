Bitka za Ruija Pedra

Bo Olimpija napadla Celje z Ruijem Pedrom ali brez njega? To je bilo glavno vprašanje na prvi dan prvega letošnjega treninga zeleno-belih nogometašev. Najboljši strelec prvenstva z Ljubljančani še ni podaljšal pogodbe, ki se mu bo iztekla po koncu sezone. Če je ne bo, je že igral zadnje minute za prvake.

Kadrovska kombinatorika je rdeča nit v zeleno-belem taboru, ki bo do odhoda v turški Belek, 17. t. m., v ritmu treningov v Ljubljani. Po malem nemirnega drži tudi trenerja Zorana Zeljkovića. »Tudi če se ne bomo okrepili z nobenim igralcem, se lahko spopademo za naslov prvaka,« je sicer prepričan trener, ki bi si želel vrhunsko okrepitev, a je tudi v službi kluba, ki je spremenil filozofijo pri selekcioniranju moštva.

»Želimo igralce med 19. do 24. letom, igralce za prihodnost. In jedru dodati še dva igralca, ki bosta dejansko ustvarjala razliko,« je pojasnil športni direktor Goran Boromisa. Zagrebčan je jasno razložil, zakaj so v pravem pomenu besede »passé« (preteklost) Mustafa Nukić (star), Juan Pascal Estrada (ni želel podaljšati pogodbe) in Marko Mijailović (presežni tujec), ter izpostavil igralca za zgled v Augustinu Doffu.

Prepričan je, da bodo spomladi močnejši tudi za igralce, ki so lansko poletje prišli prepozno in niso bili ustrezno pripravljeni (Pedro Lucas, Diogo Pinto, Peter Agba, Kaša Redi) ali poškodovani (Raul Florucz). Za Ruija Pedra je še dopustil možnost, da se bo vrnil v A moštvo, pri čemer Olimpija ne bo niti za milimeter odstopila levo ali desno, temveč bo vztrajala pri tem, da igralec, ki ne bo želel podaljšati pogodbe, ne bo več igral.

Župan Janković za Zeljkovića in Nukića

Zaplet s prvim strelcem – »Trenutno smo v obdobju, ko si z njegovim zastopnikom izmenjavamo zahteve,« je povedal Boromisa – odpira vprašanje o tem, kako konkurenčna bo spomladi Olimpija. Zeljković je že dal vedeti, da ima igralce za šampionsko zvezdico. »Ni pa vse odvisno od nas. Zagotovim lahko le to, da bomo vsako tekmo šli na zmago,« je bil jasen tudi varovanec ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zaradi katerega bo Nukić še poldrugo leto na Olimpijinem plačilnem seznamu. Razen če se bo našel nekdo, ki bo segel tako globoko v žep, da se bo približal njegovi sanjski plači, ki se na letni ravni približuje šestmestni številki. Ga ne bo!

V treh, štirih dneh tedna bo Zeljković dopolnil zasedbo, ki je sezono zaokrožila z odmevno evropsko zmago in ligaško v Kopru ter z eno od najmlajših ekip v ligi. Novinca-tujca z dodano vrednostjo naj bi bila napadalec in raznovrstni zvezni igralec

»Nemanja Motika je zanimiv tudi Nemcem za njihovo selekcijo do 21 let, Admir Bristrić res ni zabil gola, toda na tem prostoru je malo napadalcev njegovega kova,« je dodal direktor kluba Igor Barišić, ki ima pod nadzorom poslovanje kluba s pet do šest milijonov evrov težkim proračunom. »Nimamo dolgov, s prodajo Svita Sešlarja in zaslužkom v Evropi je klub minulo leto posloval z dobičkom, proračun je pokrit. Izpolnjujemo vse pogodbene obveznosti, ustni dogovori so naša interna stvar,« je že neštetič odločno odbil napade o domnevni denarni krizi kluba njegov glavni skrbnik.