Biki na San Siru iščejo žarek upanja

Redni del prenovljene Uefine lige prvakov bo nocoj vstopil v drugo polovico, v štirih krogih se je že vsaj malce izoblikovalo razmerje moči, toda še zdaleč ni nič odločenega glede vstopnic v izločilne boje. Danes lahko Inter, Sporting in presenetljivi Brest vsaj začasno prehitijo stoodstotni Liverpool, ki bo jutri gostil Real Madrid.

Od dveh slovenskih legionarjev v najboljših ligah bolje kaže Janu Oblaku, ki bo z Atleticom v zgodnejšem terminu favorit pri praški Sparti, Leipzig Benjamina Šeška pa po štirih porazih že lovi zadnji vlak, toda naloga je vse prej kot lahka, rdeči biki bodo gostovali pri vse boljšem Interju. Pete ničle si ne smejo privoščiti.

Današnje tekme Ob 18.45: Slovan Bratislava – Milan, Sparta Praga – Atletico Madrid; ob 21.00: Barcelona – Brest, Bayer Leverkusen – Salzburg, Bayern München – Paris SG, Inter – Leipzig, Manchester City – Feyenoord, Sporting Lizbona – Arsenal, Young Boys – Atalanta.

Jan Oblak bo gostoval na Češkem. FOTO: Juan Medina/Reuters

Pogled na lestvico s 36 moštvi ni najlepši za Atletico, ki ima po dve zmagi in poraza in je šele na 23. mestu, tik nad mejo, ki še prinaša dodatna dvoboja za uvrstitev v osmino finala. Toda zadnja predstava, na kateri je v gosteh premagal PSG, nakazuje, da bodo Madridčani pustili svoj pečat v elitnem tekmovanju. V soboto je zasedba Diega Simeoneja doma premagala Alaves z 2:1 in zmanjšala zaostanek za vodilno Barcelono na pet točk. Sparta ima štiri točke, nazadnje je v Pragi izgubila proti Brestu, ki bo svoj status hita sezone potrjeval v Barceloni.

7 golov na 16 tekmah je za Leipzig dosegel Benjamin Šeško.

Leipzig je imel težak žreb. Njegovi prvi trije tekmeci so bili Atletico (1:2), Juventus (2:3) in Liverpool (0:1), toda zadnji poraz pri Celticu (1:3) je bil precej boleč. Kožo si bo ekipa Marca Roseja najprej reševala pri Interju, potem jo čakajo še Aston Villa, Sporting in Sturm. Tudi v bundesligi se ji je zataknilo, v soboto je pri Hoffenheimu klonila s 3:4, Šeško ni imel svojega dne, pri 2:2 je moral v 60. minuti z igrišča. Leipzig je še povedel s 3:2, potem pa v zadnjih desetih minutah prejel dva gola in je za Bayernom zaostal za osem točk. Kevin Kampl je na zelenici vztrajal 76 minut. Inter je na drugi strani poln samozavesti po zmagi kar s 5:0 v Veroni (Marcus Thuram dva gola in podaja). Črno-modri so nazadnje izgubili 22. septembra v mestnem derbiju z Milanom, od takrat vpisali devet zmag in dva remija.

Kenan Bajrić bo s Slovanom želel vpisati prvo točko, ko bo v Bratislavi gostoval sloviti Milan, Bavarci pa bodo gostili Paris Saint-Germain v derbiju večera, čeprav sta ekipi šele na 17. in 25. mestu. Za oboje bi bil poraz že zelo skrb vzbujajoč.

Se bo City rešil iz krize?

Ko govorimo o težavah, ne moremo mimo Manchester Cityja. Proti Tottenhamu je doživel pravo blamažo (0:4) in vpisal neverjetni peti zaporedni poraz ter prvega na Etihadu po decembru 2022. Je Pep Guardiola, ki je ravno podaljšal pogodbo, izgubil čarobno palico? V premier league branilci naslova zaostajajo za osem točk za Liverpoolom, v ligi prvakov jim še ne teče voda v grlo, toda zmaga proti Feyenoordu, nekdanjemu klubu Liverpoolovega trenerja Arneja Slota, je vpisana v rubriko nujno, šesta ničla zapored bi prižgala vse alarme pred nedeljskim velikim derbijem na Anfieldu.

5 porazov zapored je že doživel Manchester City.

Bo Erling Haaland popeljal Manchester City iz krize? FOTO: Lee Smith/Reuters

Zanimivo bo tudi videti, ali bo Sporting nadaljeval z izjemnimi predstavami po odhodu trenerja Rubena Amorima v Manchester United. Tekmec bo Arsenal, ki si je povrnil samozavest z zmago proti Nottingham Forestu s 3:0.