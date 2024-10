Benjamin Šeško dviga učinkovitost in svojo ceno

Svet in zemlja se hitro obračata in krožita. Ne, nismo sloviti italijanski astronom Galileo Galilei, le na svetu se namreč nekaj dogodi in se ponovi že čez nekaj dni. Če je Galilei ugotovil, da se Zemlja vrti okoli Sonca in da je Sonce središče sveta, potem v nogometni ligi prvakov vsi udeleženci krožijo okoli zadnjega šampiona madridskega Reala.

Leipzig je zadnji konec tedna v 5. krogu nemškega prvenstva premagal Augsburg s 4:0, slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško pa je dvakrat zatresel mrežo Bavarcev. Do dvoboja 2. kroga lige prvakov proti Juventusu je tako z devetih tekem na računu imel osem golov in tri podaje – z reprezentančnimi obračuni proti Avstriji in Kazahstanu vred, zabil je namreč vse štiri slovenske gole. No, Leipzig se vrti okoli Benjamina Šeška. Vzhodni Nemci so proti torinski stari dami sicer izgubili z 2:3, 21-letni Radečan pa je spet dosegel dva gola, torej oba za saško moštvo za vodstvi z 1:0 in 2:1. Juventus je na koncu slavil zmago, slovenski napadalec pa še naprej izpolnjuje obljubo, da bo v tej klubski sezoni v vseh tekmovanjih dosegel več kot osemnajst golov, torej več kot v zadnji.

Radečan je v novi sezoni nočna mora za nasprotne vratarje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

50 milijonov evrov je po spletni strani Transfermarkt vreden Benjamin Šeško, toda njegova cena hitro raste.

»Še vedno se igralsko razvijam, v tej sezoni pa bom dosegel več kot 18 golov,« je že znal povedati slovenski reprezentant. Proti Juventusu je bil razumljivo najbolje ocenjeni nogometaš Leipziga, v ligi prvakov pa si na lestvici strelcev deli drugo mesto. Na vrhu je Anglež Harry Kane, ta je žogo v mrežo štirikrat spravil v prvem kolu proti zagrebškemu Dinamu, po tri gole skupaj s Šeškom pa imajo še Gvinejec Serhou Guirassy in Nemec Karim Adeyemi (oba Borussia Dortmund) in Senegalec Abdallah Sima (Brest). Le tako naprej, liga prvakov 2024/25 je še dolga!

Z glavo v zid

Za zdaj je za Leipzig v sezoni 2024/25 zbral šest golov in tri podaje: tri v ligi prvakov (enega je zabil Atleticu Madridu v 1. kolu), dva v nemškem prvenstvu (še dve podaji) in enega v nemškem pokalu (še ena podaja). Bodimo malce galilejevski: ker je septembra zabil še štiri reprezentančne gole, je njegova statistika v novi sezoni deset tekem, prav toliko zadetkov in tri podaje! Skoraj dva metra (195 cm) visoki slovenski napadalec je bil po spletni strani Transfermarkt meseca maja tržno vreden 50 milijonov evrov, torej nekoč bo zanimiva dražba. »Gospod, sem slišal 60 milijonov? Prvič, drugič ... Stara dama v ozadju, pravite 65 milijonov? Prvič ... Topničarji (Arsenal), sem vas prav slišal? 70 milijonov? Upokojenci (Chelsea), oglasili ste se!«

Slovenski reprezentant je proti Juventusu zadel tudi iz najstrožje kazni. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Po porazu z Juventusom pa so se oglasili tudi iz tabora Leipziga. »V slačilnici je veliko razočaranje. Juventus ima odlično ekipo in ve, kako zmagovati. Na tej visoki ravni tekmovanja se še učimo, kot smo se učili tudi v Madridu. Še naprej pa v ligi prvakov verjamemo vase,« je dejal Marco Rose, trener RB Leipziga. »Morebiti smo bili malce preveč pasivni in imeli preveč izgubljenih žog. Morali bi igrati bolj potrpežljivo in imeti več nadzora nad žogo, še posebej, ker je imel Juventus enega igralca manj. Morda smo želeli preveč in udarjali z glavo v zid,« ga je dopolnil kapetan Willi Orban. Nicolas Seiwald je bil tudi neposreden: »Bili smo preveč naivni in tekmecu prelahko pustili zadeti gole.«