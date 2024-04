Aluminij že odstavljal Olimpijine trenerje

Glavni vprašanji v 1. SNL sta naslednji: bo Olimpija po porazu v velikem derbiju zdržala nalet Maribora in z drugim mestom dobila vsaj manjše zadoščenje in, kdo bo zadnji, Aluminij ali Kalcer Radomlje? V 32. krogu težja naloga čaka Kidričane, Radomljani gostijo Sobočane. V praznem Ljudskem vrtu bodo vroče vijolične poskušali presenetiti Slatinčani, Celjane ne morejo presenetiti Domžalčani. Zadnje dejanje kroga bo na Bonifiki.

Domžale: Kalcer Radomlje – Mura (sobota, sodnik Alen Borošak, 15): Lažjega tekmeca do konca prvenstva gostitelji nimajo več. Zatorej, za zmago na glavo. Enako število točk s Kidričani ne bo dovolj, to je še en razlog, zakaj šteje vsaka točka. Kakšno vlogo bo imel v dvoboju trener gostiteljev in Murin »vojak« Darjan Slavic? Nobene, vse je odvisno od Sobočanov, ki jih v četrtek čaka prva tekma sezone, polfinalna v pokalnem tekmovanju.

Ljubljana: Olimpija – Aluminij (Bojan Mertik, 17.30): Velja si naliti čistega vina, trener Zoran Zeljković ni izpolnil pričakovanj. To ne pomeni, da je slab trener, le primeren ni za Olimpijo, ker njegov igralni koncept ni v skladu z njenim slovesom v SNL. Kot bi Carla Ancelottija posadili na Barcelonin trenerski stolček. Morda bi bil uspešen, a z napačno igralno filozofijo.

Težav je še več in so se kopičile ter reševale na silo. Nazadovanje bi lahko ustavil in obrnil v napredovanje le večji vložek münchenskega »strica« Adama Deliusa. A ne za kopičenje kadrovskega viška, temveč za kakovostne igralce. Po možnosti domače, ki proti Kidričanom, ki so že odstavljali ljubljanske trenerje, ne bi imeli težav. Zdaj? Tega niti »Baba Vanga« ne bi vedela.

Maribor: Maribor – Rogaška (nedelja, Aleksandar Matković, 15): V Stožicah so vijolični dobili le eno bitko, a za povečevanje tekmovalnega naboja. To je slaba vest za Slatinčane, ki so vijoličnim pili kri v prvi letošnji tekmi ter ujezili Anteja Šimundžo. Ko je jezen in motiviran, je »ambicioznost« na vrhuncu. Na vsak način so Slatinčani lahko neprijetni tekmeci, ker je tekmovalen in še pobalinski hkrati tudi trener Oskar Drobne. Za Rogaško in Drobneta velja enako kot za Muro in Tončija Žlogarja. V četrtek je tekma sezone.

Celjani z 12 točkami prednosti Vrstni red 1. SNL: Celje 72, Olimpija 60, Maribor 56, Bravo 43, Koper 42, Domžale in Mura po 35, Rogaška 32, Aluminij in Radomlje po 27.

Celje: Celje – Domžale (Matej Jug, 17.30): Celjani so največji zmagovalci velikega derbija, zdaj si lahko dajo duška. Domžalčani so se oddahnili po zmagi proti Koprčanom, a so nekonkurenčni. Takšni ustrezajo kandidatu za naziv najboljšega strelca leta Aljoši Matku.

Koper: Koper – Bravo Kostel (David Šmajc, 20.15): Četrto mesto je boljše od petega. To je tudi edini motiv, ki se ga lahko oprijema trener Koprčanov Oliver Bogatinov. Enako velja za tekmece iz Ljubljane, toda trenerju Alešu Arnolu ni treba posegati po posebnih motivacijskih prijemih.