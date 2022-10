Ajdovka po posegu že misli na sneg

V dneh, ko sonce na Obali še naprej ponuja osvežitev med morskimi valovi, nabiralci gob in kostanja pa uživajo v gozdovih od Pokljuke do Pohorja, so misli o radostih na snegu za navadne smrtnike še oddaljene. V tekmovalni karavani svetovnega pokala je seveda drugače. Pred vrati je tradicionalni veleslalomski uvod v sezono na ledeniku Rettenbach nad Söldnom na Tirolskem. Tokrat – žal – le s štirimi slovenskimi akterji.

V tradicionalni smučarski deželi, kot je slovenska, so cilji po navadi že na premieri visoki, že pogled k lanski beri je lep. Takrat je bil Žan Kranjec že na stopničkah, osvojil je 3. mesto, Meta Hrovat kot 6. ni bila daleč od vrha, tudi Andreja Slokar, resda slalomistka, je v tem veleslalomu s 14. mestom razgrnila ambiciozne načrte v zimi. Zdaj je zgodba drugačna, saj omenjenih dveh smučark ne bo v startni hišici, prav tako tudi Tine Robnik ne. Poškodbe so posekale slovenski ženski tabor, pri Slokarjevi, naši najuspešnejši smučarki olimpijske sezone, kot kaže, v tej zimi ne bo več vrnitve na sneg.

166 evrov stane na dan polna oskrba s smučarsko vozovnico za posameznika na poletnih pripravah v Argentini.

Poškodba križnih vezi pač zahteva dolgo okrevanje, vsaj pol leta, res pa je, da vselej vedre Primorke, pri kateri je prag bolečine visok, po uspešno opravljenem operativnem posegu ob koncu tedna v Innsbrucku to ne more streti. Že zdaj razmišlja, kdaj bo lahko vijugala med količki, v prejšnji sezoni je storila izjemen korak naprej, dvakrat zmagala in bila dolgo v solzah neutolažljiva, ker je bila v olimpijskem slalomu »le« na 5. mestu.

Več optimizma

Glede vrnitve Robnikove in Hrovatove v tej sezoni je več optimizma. Pri slednji, naši vodilni veleslalomistki, gre za vnetje patelarnega ligamenta, kar zahteva en mesec prilagojenega treninga. Ob volji Kranjskogorke in kajpak uspešnem odpravljanju te težave bo zanjo še dovolj časa uresničevati visoke cilje zime, med katerimi so posebej podčrtani veleslalomski tekmi na domači podkorenski strmini, 7. in 8. januarja, ter februarsko svetovno prvenstvo v Franciji.

»Kdaj bo Tina nared za vrnitev v tekmovalni ritem, je težko napovedati. Drži, želi si januar na snegu, lahko le držimo pesti, seveda pa bodo o vsem skupaj odločali zdravniki. Že zdaj lepo okreva, a gremo korak za korakom,« je ob srečanju z novinarji pred reprezentančnim odhodom v Sölden poudaril Miha Verdnik, vodja panoge alpskega smučanja pri krovni zvezi.

Prav tej temnolasi Štajerki iz Luč v Zgornji Savinjski dolini je pripadla posebna nagrada glavnega pokrovitelja z oznako levjesrčna smučarka. V moški konkurenci so jo podelili našemu srebrnemu olimpijcu Žanu Kranjcu. In seveda bo 29-letnik iz Bukovice pri Vodicah blizu Rašice in Šmarne gore udarni adut naše odprave na tirolski premieri. Ob njem bo v nedeljo na startu tudi povratnik po daljših zdravstvenih zapletih Štefan Hadalin (nazadnje je nastopil sredi januarja v Wengnu), v ženski konkurenci bosta sezono v soboto odprli Ana Bucik in Neja Dvornik.