Znano, koliko bosta na račun dobili Urša Bogataj in Nika Križnar

Dobitnici prvih olimpijskih odličij za Slovenijo imata veliko razlogov za veselje in srečo. Olimpijska prvakinja Urša Bogataj in dobitnica brona Nika Križnar (podelitev bo med moško tekmo) bosta tudi bogato denarno nagrajeni. Urša Bogataj bo prejela 55.000 evrov, Nika Križnar pa 38.000. Denarna nagrada za srebro znaša 45.000 evrov, ekipni športniki pa bodo za medalje na olimpijskih igrah po novem nagrajeni s 300.000 evri. A to ni vse. Bogatajeva bo za zlato dobila 20.000 evrov tudi od Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

Lepe nagrade

Čeprav se sliši veliko in je znesek višji, kot je bil na prejšnjih olimpijskih igrah, pa so nagrade za slovenske dobitnike odličij pravi drobiž. Kar 12 držav udeleženk namreč olimpijskim prvakom obljublja šestmestno denarno nagrado. Najradodarnejši je Hongkong, ki bi zlato nagradil s 550.000 evri. Turčija prvakom obljubila 330.000 evrov, pri čemer pa je treba reči, da praktično ni možnosti, da bi se našel kdo iz teh zimskih športnih 'velesil', ki bi bil sposoben uvrstitve na zmagovalne stopnice. Naslednja je Malezija, ki olimpijskemu prvaku obljublja 205.000 evrov (tudi ta sodi v prejšnjo kategorijo), nato pa Italija s 170.000 ameriškimi dolarji (v tem primeru že obstaja precejšnja verjetnost, da bo denar podeljen). Ciper obljublja zmagovalcem 145.000 evrov, Latvija 136.000, Madžarska 130.000, Bolgarija pa 120.000. Med tistimi, ki obljubljajo šestmestno število v evrih ali dolarjih, so še Kosovo, Estonija in Češka.

Zanimivo je, da bodo ZDA nagradile olimpijske zmagovalce z zgolj 32.000 evri, kar je v primerjavi s prej omenjenimi državami res skromno, vendar še vedno več, kot bodo dobili Avstralci ali Kanadčani. Povsem brez nagrad pa so Velika Britanija, Norveška in Islandija.