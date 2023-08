Zlata Janja z mislimi pri žrtvah poplav

V največji naravni katastrofi v samostojni Sloveniji, ki je najhuje prizadela prav njeno Koroško, je najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret prinesla prve sončne žarke v nesrečno domovino, ko je v Bernu osvojila sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo na balvanih. Vrhunec mundiala v Švici jo čaka v nedeljo, ko bo v kombinaciji lovila olimpijsko vozovnico.

»Težko se je bilo osredotočiti zgolj na tekmo, moje misli so tudi v Sloveniji, kjer so grozne poplave. Vidim fotografije, govorila sem s starši, ki so mi povedali, da so razmere zares obupne. Sočustvujem z vsemi ljudmi, ki so bili prizadeti v ujmi in se hkrati zahvaljujem vsem, ki so bili pripravljeni pomagati. Vi ste moj navdih in ta kolajna je posvečena tudi vam,« je svojo plemenito naravo znova pokazala 24-letna zmagovalka 40 tekem za svetovni pokal, ki je imela popolno soboto. V polfinalu je vseh osem balvanskih problemov rešila v prvem poskusu. Osem balvanov, osem »flashev«. Bolje ne gre ...

Sočustvujem z vsemi ljudmi, ki so bili prizadeti v ujmi in se hkrati zahvaljujem vsem, ki so bili pripravljeni pomagati.

»Izjemno sem vesela, da mi je uspelo prikazati, kar sem si zamislila. Začetek leta je bil daleč od popolnega, poln dvomov zaradi poškodbe. Iskreno sem hvaležna vsem, ki so mi stali ob strani in mi pomagali do tega naslova. Ni bilo lahko, ampak bila sem prava Janja, v svojem svetu ali mehurčku, bila sem tudi navdušena nad vzdušjem v dvorani. Res težko opišem svoje občutke po tako izjemnem dnevu,« je bila navdušena Korošica.

Leta 2019 je v Hačiodžiju na Japonskem dosegla trojno zmago, leto prej je v Innsbrucku osvojila zlato v kombinaciji in na balvanih. Prvo zmagoslavje pa se je zgodilo v težavnosti v Parizu 2016, ko je bila stara 17 let. Glavna tekma je še pred njo, v nedeljo bo finale v kombinaciji, tri najboljše pa si bodo zagotovile prve vstopnice za olimpijske igre v Parizu, kjer želi Garnbretova braniti premierno zlato iz Tokia.

Ne more se naveličati zmagovanja

Nihče drug ni prišel do srečne številke sedem, ne pri fantih ne pri dekletih. »Če povem po pravici, nikdar se ne morem naveličati zmagovanja. Nikdar se ne bom navadila občutka, ko stopiš na zmagovalni oder in praznuješ prvo mesto, ker je tako težko ohranjati vrhunsko formo. Tekmice so vse močnejše in vse bolj odločne, da me premagajo. Zato mi vsaka zmaga pomeni vse, vsaka je kot prva,« so čustva znova preplavila slovensko šampionko.

Da bi se Janja malce razbremenila in sprostila sta se s trenerjem Romanom Krajnikom odločila, da si bosta vzela dva dni prosto in šla raziskovat lepote Švice, preden se bo šampionka posvetila kombinacijskemu izzivu.