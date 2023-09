Žiga Jelar za prihodnje leto napovedal nov koncert

Po junijskem krstnem samostojnem koncertu je Žiga Jelar odložil kitaro, si vzel čas zase, nakar se je začel pripravljati za novo sezono v smučarskih skokih. Konec tega meseca bo 25-letni Besničan pripravljenost preveril med elito v Hinzenbachu. Nadeja se, da bo za razliko od prejšnjih let, ko je imel določene zdravstvene težave, to pot v miru pričakal prve tekme za svetovni pokal.

Katerih preizkušenj za veliko nagrado se boste udeležili?

»Šel bom v Hinzenbach (30. t. m. in 1. 10.) in v Klingenthal (7. in 8. 10.). Ne čutim pomanjkanja preizkušenj, prihajajoče obdobje bi rad izkoristil za to, da bi svoje 'nastavitve' dvignil na takšno raven, da bom zadovoljen.«

Dobri skoki in uvrstitve v poletni različici svetovnega pokala bi bili pomemben korak k temu.

»Če sem iskren, bi mi še več pomenilo, da bi bili ekipno močni. To bi pomenilo, da smo na pravi poti. Tekme bodo pokazale, kje smo v primerjavi s konkurenco tudi glede opreme.«

Zaradi sprememb pravil so se povečale hitrosti, spremenila se je tudi krivulja leta, kajne?

»Drži. V drugi polovici letimo višje in tudi pristajamo z večje višine, kar ne prispeva k večji varnosti. Ravno nasprotno; v letošnjem poletju si je že osem skakalcev poškodovalo koleno, na srečo ne v naši ekipi. Zaradi tega ne vem, ali gre razvoj skokov v pravo smer.«

Ali ste po prvem samostojnem koncertu (1. junija na gradu Khislstein v Kranju) že napisali kakšno novo pesem?

»Z organizacijo koncerta, pri katerem je bilo bolj ali manj vse v mojih rokah, sem imel obilo dela. Zaradi tega sem izkoristil dopust, na morju sem odmislil vse okrog sebe. Pesmi imam napisane že od prej, nisem pa imel še časa, da bi jih posnel. Če se bo ponudil kakšen prosti vikend, se bom morda odpravil tudi v studio.«

Kako se po dobrih treh mesecih ozirate na vaš odrski nastop?

»Takoj po koncertu sem bil navdušen, zdaj pa sem – kot v športu – že samokritičen. Videl sem pomanjkljivosti pri organizaciji in izvedbi. Zaradi neverjetnega odziva občinstva sem se že odločil, da bom 1. junija prihodnje leto ponovil koncert. Prizorišče še ni znano, bo pa večje, kot je bilo na gradu Khislstein, kjer se je zbralo 850 ljudi.«