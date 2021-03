Zidane zmlel Iličića, enako želi z Oblakom

Četrtfinale lige prvakov bodo očitno zaznamovali klubi, ki so želi pozornost nogometne skupnosti že v prejšnjih sezonah. Mednje se je neuspešno poskušala vriniti Atalanta, ki v dvoboju z Realom ni imela resnih možnosti. Madridčani počasi, a zanesljivo stopnjujejo formo, zato upravičeno merijo na lovoriki v španskem prvenstvu in ligi prvakov.



Mnogi so pričakovali presenečenje v paru osmine finala Real Madrid vs. Atalanta, a zaman. Španci so napredovali v četrtfinale s skupnim izidom 4:1 in vložili kandidaturo za »nekaj več« tudi v nadaljevanju sezone, čeprav nanje nihče ni resno računal. Moštvo Zinedina Zidana se je borilo s težavami, dva prestopna roka je preživelo, kot bi prihajalo z Gorenjske ali s Škotske, ne pa iz metropole rekordno visokih nakupov igralcev. A Real premore odlične igralce in odličnega trenerja. Melje v ligi prvakov, vrača se v španskem prvenstvu, v katerem zaostaja za Atleticom, katerega vrata brani Jan Oblak, še šest točk.



»Atalanta ni imela možnosti za zmago. Fantje so igrali natančno tako, kot od njih pričakujem, torej bojevito in na pristen kolektiven način. Drži, prejeli smo gol, toda Italijani so imeli le eno polpriložnost. Zelo sem ponosen na igralce,« je po zmagi s 3:1 ocenil Zidane in dodal, da je njegovo moštvo vseskozi nadzorovalo igro.



Realovi aduti so (bili) vselej znani. Kako si drugače pojasniti podatka, da je zabil kapetan Sergio Ramos že svoj 15. gol v ligi prvakov in med vsemi branilci gleda v hrbet zgolj legendarnemu Robertu Carlosu (16), ali da je Karim Benzema s svojim 70. golom postal peti najboljši na večni lestvici strelcev v ligi prvakov. Klobuk dol obema, Ramos in Benzema sta rojena šampiona in ob zveznih igralcih Luki Modriću, Toniju Kroosu in Casemiru, ki ni igral zaradi kartonov, poosebljata zmagovalno filozofijo kluba.



Real je dobil kar 12 od zadnjih 13 tekem z italijanskimi klubi. Atalantin trener Gian Piero Gasperini se je v zadnjem obdobju odločil za mladost in se uštel. V Madridu je poslal na igrišče svojo najmlajšo enajsterico doslej (povprečje 27 let in 49 dni). Iz nje je že prej izpadel Papu Gomez, ki so ga prodali v Sevillo, na mehkejši način se dogaja podobno Josipu Iličiću. Velemojstra nogometne igre sta letos dopolnila 33 let.

Na Brdo spočit in motiviran

»Iztržil je dva prosta strela in dva rumena kartona. A tudi napačno podajo, ki je omogočila Realu gol za 2:0, po katerem je bilo konec gostujočih upov na zasuk. Prav v tistem trenutku je morda Real začel padati … V seštevku Iličić ni bil boljši kot na prvi tekmi v Bergamu, ko ga je trener potegnil iz igre še pred koncem, četudi je vstopil šele v drugem polčasu,« so ob Kranjčanovi oceni 5 zapisali v dnevniku Tuttosport. Enako oceno sta mu prisodila rimska dnevnika Corriere della Sera in Corriere dello Sport, milanska Gazzetta dello Sport ga je ocenila s 5,5.



Jojo v Bergamu vsaj na igrišču ne uživa več tako kot do trenutka, ko se je zgodil spor na relaciji trener–Gomez. Pred enim letom je sodil med tri najboljše nogometaše na svetu, ob letu osorej ne. Trener Gasperini mu odmerja igralni čas s pipeto, kar ima tudi dobro plat: selektor Matjaž Kek ga bo naslednji teden dobil na Brdo spočitega in željnega dokazovanja v tekmah s Hrvaško, Rusijo in Ciprom.

