Za družino, domovino in rojake, ki branijo Ukrajino

Jack Dempsey, Max Schmeling, Joe Louis, Rocky Marciano, Mohamed Ali, George Foreman, Mike Tyson, Lennox Lewis … To je le osem težkokategornikov, ki so v svojem obdobju močno zaznamovali boks. Na vrhuncu svojih moči so bili tudi absolutni profesionalni svetovni prvaki v kraljevski kategoriji. V noči na nedeljo se je omenjenim legendam pridružil tudi Oleksandr Usik.

Ukrajinski šampion je po spektakularni predstavi v Riadu z deljeno sodniško odločitvijo 2:1 (115:112, 114:113 in 113:114) premagal britanskega velikana Tysona Furyja in tako slavil 22. zaporedno zmago v poklicnem ringu. Z njo je naslovom najboljšega na svetu po različicah WBA, WBO in IBF dodal še lovoriko najprestižnejšega združenja WBC ter se v zgodovino vpisal kot prvi težkokategornik, ki je združil vse štiri šampionske pasove. Uspeh bo skušal potrditi oktobra, ko se obeta povratni obračun s »Ciganskim kraljem«.

Oleksandr Usik je prvi absolutni svetovni prvak v težki kategoriji v tem stoletju. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Usik velja za umirjenega boksarja, ki se nikoli ne sili v ospredje. Deluje osredotočeno in se zlepa ne vznemiri. Podlegel ni niti provokacijam, s katerimi ga je poskušal »Ciganski kralj« vreči iz tira že pred njunim težko pričakovanim dvobojem in tudi med njim. »Maček«, kakor se je zaradi izjemne gibljivosti prijel vzdevek 37-letnega asa iz Simferopola na Krimu, je do konca ostal zvest samemu sebi.

Čustva so ga preplavila šele po veličastni zmagi, po kateri je bilo že od daleč videti, kako močno mu je odleglo in koliko mu je pomenil ta uspeh. To je jasno pokazal na novinarski konferenci, na kateri ob omembi svojega očeta, ki je preminil leta 2012, ni mogel več zadrževati solz. »Verjamem, da je zgoraj pozorno spremljal moj dvoboj in da je bil na koncu srečen. Prepričan sem, da je zdaj tu med nami. Oče, ljubim te! Verjel si vame in mi stalno govoril, da sem sposoben največjih dosežkov. Zares sem jih,« je ganjeno pripovedoval Usik in se ob pogledu na plišastega oslička, najljubšo igračo svoje starejše hčerke Jelizavete (z ženo Jekaterino imata še sinova Kirila in Mihaila, februarja letos pa sta se razveselila še hčerkice Marie), spomnil številnih odrekanj v pripravah za obračun s Furyjem.

22 zmag (14 z nokavtom) je doslej v poklicnem ringu slavil Usik. 30 milijonov evrov je za dvoboj prejel Ukrajinec, Furyju jih bo kapnilo več kot 100. 191 cm je visok Usik, 15 cm manj kot britanski orjak.

Zmaguje za domovino in rojake, ki branijo Ukrajino. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Hčerkica mu je za srečo dala svojo najljubšo igračo – plišastega oslička. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

V domovini ga častijo kot heroja

»Zamudil sem rojstvo najmlajše hčerke, sinov rojstni dan in še marsikaj drugega. Pred očmi sem imel le trening, trening in trening. Ničesar nisem želel prepustiti naključju, bil sem stoodstotno osredotočen na dvoboj s Tysonom,« je razkril 37-letni Ukrajinec. V domovini ga častijo kot heroja, velja za simbol upora proti ruskemu agresorju. Rodil se je na Krimu, kjer je odraščal in živel do leta 2014, ko je ruski predsednik Vladimir Putin polotok priključil Rusiji. Zatem se je preselil v Kijev in pred dvema letoma oblekel vojaško uniformo, ko so okupatorji iz največje države na svetu začeli »posebno vojaško akcijo« v Ukrajini. V obrambnih enotah je vztrajal kakšen mesec, ko so ga vojaški kolegi prepričali, da bo zanje več naredil z boji v ringu kot na fronti.

Usik jih ni razočaral. Zmage vedno znova posveti družini, domovini in rojakom, ki branijo Ukrajino. Kako zelo pomembni so njegovi uspehi, se zaveda tudi nekdanji vladar težke kategorije Vladimir Kličko, ki je za svojega rojaka stiskal pesti v Riadu. »Še naprej se bomo borili, ne le v ringu, temveč tudi v nesmiselni vojni, ki jo je začela Rusija,« je poudaril mlajši od bratov Kličko. Usiku je k zmagi z naslednjimi besedami čestital tudi predsednik države Volodimir Zelenski: »Ukrajinci udarimo močno! In na koncu bodo vsi naši nasprotniki poraženi.«