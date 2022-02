Z navijači Vitranc spet kot nekoč

Zgornjesavska dolina v teh dneh ponuja pisan počitniški vrvež, tako bo tudi prihodnji teden, nato pa bo na vrsti tisto zadnje odštevanje do dveh največjih športnih praznikov na severozahodu naše dežele – pokala Vitranc v alpskem smučanju in planiškega skakalnega praznika. Prvega so predstavili včeraj, pri vseh navzočih je bila opazna dobra volja zaradi vrnitve Vitranca z gledalci po dveh letih pandemije.

Tako so marca 2020 našo najstarejšo prireditev vrhunskega alpskega smučanja – letošnja kranjskogorska tekma bo že 61. po vrsti – v prvem valu zloveščega virusa morali celo odpovedati, leto pozneje je bil Vitranc brez občinstva oziroma zgolj z uradnimi osebami ob ciljnem prostoru. »Prav nasmeh se mi nariše na obraz, ko se zdaj tu ozrem skozi okno in vidim gnečo na smučišču kot nekoč. Žalostno je le, da se v Ukrajini dogajajo grozne reči, da tam sosednja država poskuša uveljaviti svojo moč na nedopusten način. Tam zdaj ni niti športa niti nasmejanih obrazov,« se ni mogla tragediji vojne na evropskem vzhodu izogniti ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec.

Ko se je pa beseda navzočih na predstavitveni novinarski konferenci smučarskega spektakla, ta bo 12. in 13. marca na znameniti podkorenski strmini, zasukala k dogajanju, ga seveda ni bilo, ki ne bi omenil srebrnega olimpijca Žana Kranjca. Spomin je še kako živ na njegovo sanjsko veleslalomsko predstavo pred dnevi na Kitajskem in prvo olimpijsko kolajno za slovensko alpsko smučanje po Sočiju 2014 in prav misli na ta podvig botrujejo imenitnemu vabilu na Vitranc 2022. Za povrh tokrat z dvema veleslalomskima tekmama.

Dva veleslaloma

»V športu po navadi ni naključij in tako je tudi pri našem letošnjem sporedu. V preteklosti ni bilo vedno pravičnega razmerja v številu tekem med posameznimi disciplinami, celo nazadnje je bilo v sezoni enajst slalomskih preizkušenj in le sedem veleslalomskih. Tako sva se tudi z Markusom Waldnerjem, direktorjem svetovnega pokala in velikim prijateljem Kranjske Gore, pogovarjala, da bi imeli tokrat dva veleslaloma. Kranjčevo olimpijsko srebro pa nas je nato le še toliko bolj razveselilo in lahko si le predstavljamo, kako navdušeno bomo tukaj spremljali našega smučarskega asa,« je poudaril Srečko Medven, generalni sekretar in tako tudi prvi operativec 61. pokala Vitranc.

Sicer bodo na prodaj vstopnice le za stojišča, in sicer 4000 na dan. Njihova cena bo enotna – 18 evrov v spletni prodaji, 20 na prizorišču (otroci do 12 let 12 oziroma 15 evrov). Resda letos še ne bo nekaterih tradicionalnih spremljajočih prireditev, tako tudi javnega žrebanja ne. Se pa na smučišče Kekec vrača dobrodelna tekma v spomin na tragično preminulega smučarskega reprezentanta Draga Grubelnika. Ta veleslalom bo na sobotni večer, 12. marca, pod žarometi, sledil mu bo koncert skupine Joker Out.