Z Mikom in Zokijem bo lažje proti Salinu

V minulih letih se je slovenska košarkarska reprezentanca devetkrat pomerila s Finci in izgubila le enkrat. V neprimernem trenutku, v drugem delu evropskega prvenstva 2013 v Stožicah in z nespodobnih 67:92. Zato lahko pred današnjim soočenjem moštev v Espooju (17.30) in ponedeljkovo revanšo v Kopru v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 upamo, da se bo nadaljevala prijetnejša plat tradicije. Da trenutno 35. zasedba na lestvici Fibe ne bo pokvarila razpoloženja v četrtem moštvu z lanskih olimpijskih iger in, ne pozabimo, še vedno vladajočem na stari celini.

Eurobasket 2017 je ponudil zadnjo priložnost za dvoboj današnjih tekmecev, in takrat so se Slovenci pošteno namučili, da so se oddolžili. V Helsinkih so zmagali z 81:78 z 29 točkami Gorana Dragića, drugi najučinkovitejši je bil Anthony Randolph z 10, Luka Dončić je prispeval 8 točk, Gašper Vidmar 7.

Trije od naštetih so že upokojili reprezentančne drese, Dončića so zadržale obveznosti v ligi NBA, a prav tako finskega zvezdnika Laurija Markkanena (Cleveland), ki se je takrat izkazal s 24 točkami. So pa zato na seznamu selektorja Henrika Dettmanna nekdanji ljubljenec ljubljanskega občinstva Sasu Salin (zdaj Tenerife), izkušena branilca Jamar Wilson (Kataja) in Petteri Koponen ter prekaljeni krilni center Shawn Huff (oba Helsinki Seagulls). Ob novembrski zmagi nad Hrvaško (77:71) in porazu na Švedskem (62:72) so imeli pomembno vlogo tudi zastopniki novega rodu, krili Mikael Jantunen (Ostende) in Elias Valtonen (Manresa) ter organizator Edon Maxhuni (Den Bosch).

Tobeyju ni bilo dolgčas

V nasprotju z jesenskim ciklom Finci tokrat računajo na visoka brata Erika in Alexa Murphyja, ki skupaj igrata na Japonskem v Fukušimi, upoštevati pa kaže, da so običajno veliko odločnejši v domačih dvoranah kot na gostovanjih. Potem ko se (tako kot Slovenija) niso uvrstili na SP 2019, imajo tudi jasne načrte.

»Naš cilj niso kvalifikacije, ampak nastop na mundialu z 11 drugimi reprezentancami iz Evrope. Zato so za nas vse kvalifikacijske tekme enako pomembne. V času EP 2017 so bili televizijski prenosi košarkarskih tekem pri nas trikrat bolj gledani kot nogometni, zato želimo ohraniti pozitiven trend,« razmišlja selektor Dettmann, ki je leta 2002 popeljal Nemčijo do bronaste kolajne na SP v Indianapolisu.

Pri Sloveniji so bili ob novembrskih zmagah nad Hrvaško v Zagrebu (76:74) in Švedsko v Kopru (94:89) najučinkovitejši Klemen Prepelič (povp. 23,5), Jaka Blažič (19), Edo Murić (13) in tokrat odsotni Aleksej Nikolić (10), proti Fincem pa bosta glavni okrepitvi Zoran Dragić in Mike Tobey. Naturalizirani Američan, center Valencie, napoveduje: »Za mano so pestri meseci. Najprej me je ujel covid-19, nato poškodba in operacija. Zdaj se odlično počutim in upam, da bo tako tudi v nadaljevanju sezone. Seveda sem spremljal fante tudi jeseni, igrali so super in zabeležili dve zmagi, zato gremo optimistično naprej. Nekaj finskih košarkarjev poznam, saj se z njimi srečujem v španski ligi.«