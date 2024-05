Vedno več Slovencev na bolniški: v tej občini stopnja umrljivosti zaradi raka najvišja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je tudi letos objavil podatke o zdravju prebivalcev slovenskih občin. »Pregled podatkov kaže, da nas je bilo v letu 2022 nekoliko več, postali smo še malo starejši, bolj izobraženi in delovno aktivnejši. Ob tem smo nekoliko shujšali, bili več bolniško odsotni in potrebovali več pomoči na domu. Ponovno smo zaznali zmanjšan vpliv alkohola na naše zdravje. Na splošno je bilo kazalnikov, ki so se izboljšali, več kot tistih, ki so se poslabšali,« so poudarili. Za lažjo primerjavo podatkov smo se osredotočili na nekaj kazalnikov, in sicer na ravni 12 stat...