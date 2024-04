Vijoličasti jezni iz Šiške v Stožice

Celjani so na gostovanju v Rogaški Slatini naredili nov korak proti naslovu državnega prvaka. Junak nogometnega lokalnega derbija v 31. krogu 1. SNL je bil Gregor Bajde, ki je v drugem polčasu in v sedmih minutah od vstopa v igro zabil dva gola. Skupaj jih je dosegel šest. Spomladi najboljši domači strelec Patrik Mijić je za razburljive zaključne minute zadel z bele točke. Danes bo na sporedu še zadnje dejanje kroga v Kidričevem.

Celjska 22. zmaga v sezoni je bila sladka in je še bolj prevesila jeziček na tehtnici na stran vodilnih v bitki za šampionsko zvezdico, bolj grenak je bil mariborski osmi neodločen izid. V Spodnji Šiški so Mariborčani zabili tri gole, dva (Maks Barišić, Arnel Jakupović) jim se sodnik razveljavil po posredovanju VAR, iztržili so le 1:1. Tudi nogometaši Brava so zabil gol več od uradnega, a enega iz ofsajda (Matej Poplatnik).

Gregor Bajde celjski junak Izidi: Rogaška – Celje 1:2 (800, Mijić 84., 11-m; Bajde 60., 63.), Bravo – Maribor 1:1 (1450, Gidado 32; Beugre 20.), Mura – Koper, Domžale – Olimpija; danes: Aluminij – Kalcer Radomlje (17.30). Vrstni red strelcev: 15 – Jakupović (Maribor), 14 – Matko (Celje), 11 – Soudani (Maribor), 10 – Poplatnik (Bravo). Vrstni red: Celje 72, Olimpija 57, Maribor 53, Bravo 43, Koper 41, Mura 34, Domžale in Rogaška po 32, Aluminij in Radomlje po 26. Pari 32. kroga: Olimpija – Aluminij, Radomlje – Mura (oba 20. t. m.), Maribor – Rogaška, Celje – Domžale, Koper – Bravo (vsi 21. t. m.); zaostali tekmi: Olimpija – Maribor (17. t. m.), Domžale – Koper (18. t. m.).

»Žalostijo me različna dojemanja pravil. Res bi rad slišal pojasnila. Tekmece smo imeli pod nadzorom, a smo jim podarili točko. Točka na posebnem igrišču je dobra, škoda le, da smo jo dali gostiteljem,« je bil vse prej kot umirjen trener Maribora Ante Šimundža.

Izkušeni trener je zaradi derbija in kratkega odmora na rezervni klopi pustil »atomski« trojček, prvega strelca prvenstva Arnela Jakupovića, tretjega El Arbija Soudanija, virtuoza Josipa Iličića, in tudi motorja v zvezni vrsti Blaža Vrhovca. Aktiviral jih je v drugem polčasu. Mariborčani so bili bliže zmagi, tudi z »rezervisti« so igrali všečno in napadalno, toda ...

»Škoda, ker smo v prvem polčasu zapravili lepi priložnosti. V nadaljevanju bi bila drugačna tekma,« je domači trener Aleš Arnol dal vedeti, da bi tudi Šiškarji lahko iztržili več.

Dve točki manj od načrtovanih, ki bi jim v lovu za Olimpijo in pred velikim derbijem pomenili ogromno, je razočaranje za vijolične. V rezultatsko neuspešni sezoni bi jim veliko pomenila uvrstitev pred zeleno-belimi. Za uteho so ohranili »prvega strelca«, saj je strelsko miroval tudi celjski ostrostrelec Aljoša Matko. Tudi on, kot Bajde, je bil nekoč vijolični ostrostrelec. In »vijolični bojevnik«.