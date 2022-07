V sušni Augsburg gredo kajakaši in kanuisti po novo žlahtno žetev

Na dozdajšnjih svetovnih prvenstvih v slalomu na divjih vodah so slovenski kajakaši in kanuisti obeh spolov osvojili kar 40 kolajn – 26 (po 6 zlatih in srebrnih ter 14 bronastih) od osamosvojitve države. Zbirka je vredna vsega občudovanja in reprezentantom hkrati nenehno nalaga breme velikega pričakovanja. Niz velikih uspehov želijo nadaljevati tudi na 41. mundialu, ki ga bo od danes do nedelje gostil Augsburg. Ne nazadnje bodo imeli v Nemčiji kar štiri adute s posamičnimi odličji z zadnjih SP, v igri za najvišja mesta pa so vedno tudi ekipe.

Žlahtno tradicijo je začel pisati Milan Zadel z osvojitvijo bronaste kolajne med kajakaši na svetovnem prvenstvu 1953. v Meranu. In nato se je pisan dramaturški lok razvlekel čez sedem desetletij. Kljub vidnemu razvoju kajakaštva po vsem svetu in vse ostrejši konkurenci so slovenski podvigi celo vse bolj zgoščeni.

V Augsburgu bo kajakaš Peter Kauzer lovil že četrto posamično odličje na SP (v lasti ima dve zlati iz let 2009 in 2011 ter bronasto iz leta 2017) in četrto moštveno, olimpijski prvak iz Tokia med kanuisti Benjamin Savšek pa bo poskušal ohraniti korak z njimi. Doslej je na mundialih zbral eno zlato (2017), dve srebrni (2014 in 2015) in eno bronasto (2013) med posamezniki in se trikrat povzpel na zmagovalni oder z ekipo 3 x C-1. Svetovna prvakinja je bila tudi kajakašica Eva Terčelj (2019), tri leta je star še bron kanuista Luke Božiča iz Seu d'Urgella. Ambicije so zato razumljivo visoke.

Savšek prvi, Božič in Kauzer druga

Letošnje prvenstvo se bo začelo z današnjimi ekipnimi tekmami na znamenitem Ledenem kanalu reke Lech, ki je prvič privabil svetovno elito že leta 1957, zdaj pa ga tako kot celotno Evropo pesti suša. Pred okroglo 50 leti so se na njem odvijali tudi slalomski boji v okviru OI v Münchnu, ko se je slalom prvič predstavil v olimpijski družini.

Kauzer ga je podrobno spoznal že pred 19 leti, čeprav takratnega nastopa na SP ni ohranil v najlepšem spominu: »Bil sem mlad in zaletav. Dovolj hitro sem veslal za preboj v finale, a delal napake in nabiral kazenske sekunde, tako da sem pristal na 26. mestu. Proga v Augsburgu je sicer ena mojih najljubših, na njej sem dvakrat zmagal na tekmah svetovnega pokala.«

Tudi Savšek je čustveno navezan na prizorišče letošnjega SP. »V Augsburgu sem prvič osvojil kolajno na velikih tekmovanjih: na EP 2012 sem bil tretji. Progo dobro poznam, saj sem na njej večkrat treniral, vendar moram priznati, da ne spada med moje najbolj priljubljene. Je zelo zahtevna, podobna tacenski, a ožja, kar mi ni najbolj všeč. Kljub temu pa so moji cilji visoki. Imam že en naslov svetovnega prvaka in še nekaj kolajn drugega leska, upam pa, da bom zbirko odličij še obogatil,« visokih pričakovanj ne skriva lanski junak Tokia, ki je letos še četrtič postal prvak stare celine in na najnovejši svetovni lestvici kanuistov vodi pred Božičem. Pri kajakaših Kauzer zaostaja le za Čehom Jirijem Prskavcem, Terčeljeva pa je četrta med kajakašicami.