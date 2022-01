V suši prija pivo, tudi stoje

Ko je odprto prvenstvo Avstralije nazadnje osvojila domača teniška igralka, je bila barvna televizija razkošje, kraljica Elizabeta II. je srečala abrahama in njene avstralske ladje so lahko pobijale kite. Takrat je v Melbournu zmagala Chris O'Neil, prvič in zadnjič. Avstralsko sušo bo želela končati Ashleigh Barty, ko se bo v jutrišnjem finalu pomerila z nepričakovano tekmico Danielle Collins iz ZDA.

Številka 1 na lestvici WTA ima že naslov z Roland-Garrosa (2019) in Wimbledona (2021), toda zmaga pred 15.000 rojaki na igrišču Rod Laver Arene bi bila posebna. »Gremo do konca,« je bila po uspehu nad Američanko Madison Keys odločna Bartyjeva. »Rada igram v Avstraliji, v čast mi je, da smo narod grand slama in da lahko igramo na domačem dvorišču. Zdaj imam priložnost osvojiti naslov. Neverjetno,« je dodala 25-letna igralka, ki je za polfinalno zmago s 6:1, 6:3 potrebovala le uro in dve minuti.

Na letošnjem turnirju še ni izgubila niza, na poti v prvi domači finale (leta 2020 je izpadla v polfinalu) pa je tekmicam oddala vsega 21 iger. Prepričljivejši sta bili samo Steffi Graf (18) in Monica Seleš (20).

Collinsova stoje tudi spi?

Bartyjeva deluje zares prepričljivo, pritisk ji ne pride več do živega. Po ekspresni zmagi si je zvečer verjetno privoščila pivo, svojo priljubljeno pijačo, se strinjajo poznavalci. Avstralci so bili nazadnje tako blizu zmagi leta 2005, ko se je v zadnjem dejanju zataknilo Lleytonu Hewittu. Ugnal ga je Marat Safin. Bartyjeva bo imela v finalu nepričakovano tekmico. Ameriško čast je rešila Danielle Collins, ki je podobno prepričljivo v uri in 18 minutah izločila favoritinjo Igo Swiatek (6:4, 6:1).

Osemindvajsetletnica s Floride, 30. igralka sveta, katere najboljši rezultat na velikih turnirjih je bil pred tem polfinale OP Avstralije leta 2019, je trdna kot skala, njena igra kot programirana. Tako tudi govori. »Toliko let trdega dela in odrekanja se je poplačalo. Ne bi mogla biti srečnejša. Z Ashleigh sva imeli nekaj dobrih dvobojev. Ker bom igrala proti domačinki v Avstraliji, bo še toliko slajše,« je povedala Collinsova, ki ima proti Bartyjevi bero 1:3, dobila je zadnji dvoboj februarja lani v Adelaidi. Američanka ima zanimiv ritual. V nasprotju z vsemi igralci in igralkami, ki v vročini komaj čakajo, da med premori sedejo na klop, stoji. »Bojim se, da bom izgubila občutke, če bom sedla. Celo spim stoje,« se je pošalila.

Jo bo Bartyjeva posedla na stol? Ponoči po slovenskem času se je začel prvi moški polfinale med Rafaelom Nadalom in Matteom Berrettinijem, po 9.30 sledi ponovitev lanskega polfinala med Stefanosom Cicipasom in favoritom Danilom Medvedjevom.