V Srbiji razburjenje, ker so srbski nogometaši leteli s hrvaškim letalom, tudi Vučić jezen

Srbska nogometna reprezentanca se na letošnjem evropskem prvenstvu ni uvrstila v zaključne boje. V Srbiji pa se danes ne piše le o izpadu njihove reprezentance iz tekmovanja, ampak tudi o njenem prihodu na prvenstvo, ki ni bil takšen, kot bi si nekateri želeli.

Predsednica srbske vlade Ana Brnabić je namreč po poročanju portala happytv.rs dejala, da je šla srbska nogometna reprezentanca na evropsko prvenstvo s hrvaškim letalom in da je bil predsednik Aleksandar Vučić zaradi tega jezen in obupan.

Brnabićeva je dejala, da pričakuje, da se odkrije, kdo je bil odgovoren. Kot je razkrila, se je o tem molčalo in da se ni želelo vznemirjati reprezentance. Omenila je tudi, da ima Srbija svojo nacionalno letalsko družbo, ki se imenuje Air Srbija. A to tokrat niso uporabili.

Na tekmi proti Dancem se Srbom ni izšlo FOTO: Michaela Stache Reuters

Srbska reprezentanca je na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu osvojila dve točki. Remizirala je z našo in dansko reprezentanco in izgubila proti angleški. Po tem, ko je proti naši dosegla izenačujoči gol v sodniškem dodatku, je imela lepo priložnost za uvrstitev v nadaljevanje prvenstva. Za to je potrebovala zmago proti Dancem, a je ni dosegla.