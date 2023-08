V Sarajevu po naših notah

Življenje pogosto ponuja nepredvidljive poti. Tako je tudi pri nogometnih trenerjih, zdaj denimo v primeru Simona Rožmana in Nermina Bašića. Nazadnje sta na Slovenskem delovala pri klubih iz neposredne medsebojne soseščine – v Domžalah ter Radomljah –, zdaj pa sta velika mestna tekmeca v Sarajevu, metropoli Bosne in Hercegovine.

Rožman, učenec celjske nogometne šole, je namreč sredi prejšnjega tedna postal glavni in odgovorni na klopi štadiona Koševo, kjer je doma FK Sarajevo, Bašić pa se je vrnil v domovino in zavihal rokave pri Željezničarju, klubu veličastne preteklosti z nasprotnega brega reke Miljacke.

Rožman in z njim Senijad Ibričić v vlogi športnega direktorja sta prišla iz Domžal reševati Sarajevo v dneh, ko se je to zelo hitro poslovilo od evropske scene in nazadnje doma izgubilo proti Igmanu iz Konjica, širše od lokalnega okolja komaj prepoznavnemu klubu. Ob odhodu iz Slovenije sta se znašla pred vrati novega zahtevnega izziva.

Prva preizkušnja po njunem prihodu je sicer minila prav spodobno. V soboto sta namreč s svojim novim moštvom gostovala v Splitu pri Hajduku, prijateljska tekma se je razpletla brez zmagovalca – 2:2. Uvodni gol za gostitelje je zabil naš reprezentant Jan Mlakar, Sarajevu pa je premierno zmago pod Rožmanovo dirigentsko palico v izdihljajih tekme preprečil vodilni domači zvezdnik Marko Livaja.

Željo spet na evropski sceni

Bašić in Željezničar? Ta zgodba ima malce daljšo brado v olimpijskem mestu kot ta nova v izvedbi zdaj že nekdanjega domžalskega dvojca. Bašić, tako kot Rožman letnik 1983, je prišel h klubu sredi aprila in ga dejansko prebudil ter se z njim veselil uvrstitve na evropsko sceno. V kvalifikacijah za konferenčno ligo je tako Željezničar za začetek izločil favorizirano vrsto Dinama iz Minska, se nato odločno postavil po robu tudi krepko bogatejšemu Neftčiju iz Bakuja, toda po domačem remiju (2:2) je sledil poraz v Azerbajdžanu (0:2).

Oba pa imata številne privržence tako doma kot med izseljenci na tujem in ti seveda živijo za zmage ter po rezultatih in pristopu ocenjujejo igralce in trenerje. Tako bo tudi z Rožmanom in Bašićem.