V Ljudskem vrtu evforija, Šimundža na trdnih tleh

Pred dnevi smo pisali, da je poteza pisarne iz Ljudskega vrta, da na trenersko klop vrne starega znanca, kar je domačin Ante Šimundža, pomembna že zaradi miru v hiši. In dejansko je čez noč občutiti pod Kalvarijo drugačno energijo, zmaga v 12. krogu slovenske lige proti Muri, v mariborski nogometni areni vedno znova zelo motivirani, pa ni vrnila le omenjeni mir, temveč je zbudila občinstvo, ki zdaj že sanja o novih podvigih. Izkušeni 52-letni strateg seveda ostaja na trdnih tleh in umirja evforijo.

Že dolgo v nogometnem Mariboru ena tekma ni prinesla toliko pozitivnih odmevov kot dvoboj med domačimi vijoličnimi in črno-belimi iz Murske Sobote. Štajersko-prekmurska klasika je v preteklosti pogosto ponujala razburljive predstave ter polnila tribune, tudi tokrat po tej plati ni bilo nič drugače. Ljudski vrt resda ni pokal po šivih, toda zbrala se je skoraj pettisočglava množica, kar je za razmere slovenskega nogometnega prvenstva že prav spodobno. In več gledalcev je bilo le poleti, ko je Maribor lovil vizum za evropsko jesen.

Olimpija ni strla Radomelj Izidi 12. kroga: Maribor – Mura 3:1 (4500; Repas 30., Soudani 45., Lorber 52.; Shabanhaxhaj 32.), Celje – Bravo 2:1 (840; Matko 1., Bobičanec 50-11m; Stanković 44.), Domžale – Rogaška 3:0 (400; Hodžić 42., 69., Pišek 85.), Olimpija – Radomlje 1:1 (800; Ratnik 14.; Šošić 34.), Koper – Aluminij večerna tekma; vrstni red strelcev: 7 – Rui Pedro (Olimpija), 6 – Matko (Celje), 5 – Shabanhaxhaj (Mura), 4 – Šošić (Radomlje), Božić, Jakupović (oba Maribor), Poplatnik (Bravo); pari prihodnjega kroga (21. in 22. t. m.): Rogaška – Celje, Domžale – Olimpija, Bravo – Maribor, Aluminij – Radomlje, Mura – Koper.

Prebujeni navijači

»Najbolj pomemben je pristop, to je tisto, kar me je tokrat pri mojih igralcih po treh dneh skupnega dela zares razveselilo,« je poudaril Ante Šimundža. Pa takšno razmišljanje ni bilo le njegovo – tudi domače občinstvo si je bilo enotno, da bo s takšnim pristopom Maribor vendarle spet začel zmagovati. »Posebej ponosen pa sem ob spoznanju, da nismo čakali, da nam gledalci vlijejo energijo, temveč smo jo mi s pristopom ter z igro prenesli še na tribune,« je še dejal Šimundža.

Zadovoljen je bil tudi zaradi deleža rekonvalescentov – nekdanji alžirski reprezentant Hilal Soudani je zabil svoj prvi gol v vijoličnem dresu, trudil pa se je tudi Josip Iličić, ob čigar uvrstitvi v moštvo je novi trener pri priči ovrgel namige, da se ga bo ob vrnitvi v Ljudski vrt znebil.

Ni se prišla braniti

Mura pa se kot ponavadi v Ljudski vrt ni prišla braniti. Poskusila je z odprto in ustvarjalno igro, res pa je, da zdaj nima takšne kakovosti in uigranosti kot pred dobrima dvema letoma, ko je prav pod Šimundževim vodstvom osvojila naslov državnega prvaka in pozneje tudi nastopila v skupinskem delu konferenčne lige.

Ima pa sedanji trener Vladimir Vermezović spodoben temelj za gradnjo nove zgodbe, seveda pa bo to v prihajajočih tednih treba pokazati na igrišču. Sprva se je zdelo, da bi lahko pokvaril domačo premiero Murinega starega znanca na tekmečevi klopi, toda po uvodnem dvajsetminutnem pritisku so se gostitelji le prebudili. In pozneje polepšali sobotno noč svojim prav tako prebujenim navijačem.