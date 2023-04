V Kopru je Kaja Juvan uživala že kot otrok

Napočil je dan D za slovensko žensko teniško reprezentanco, ki se bo z Romunijo pomerila za vizum vstopa v elitno svetovno skupino. V uvodnem dvoboju dvodnevnega sporeda se bo danes ob 13. uri Kaja Juvan pomerila z Ano Bogdan. Z 22-letno Ljubljančanko smo se pogovarjali o pričakovanju velike predstave v športnem centru Bonifika.

Kaja, žreb za ta veliki teniški dogodek v Kopru vam je postregel z uvodno petkovo partijo proti tukaj najmočnejši romunski igralki Ani Bogdan. Kaj ste si rekli, ko se je na tabli v sejni sobi Pretorske palače sredi starega mestnega jedra pojavilo najprej vaše ime in takoj za tem še vaše tekmice?

»Ha, pomislila, da z njo še nisem igrala in da bo zame to nekaj novega. Sem pa pripravljena od začetka odločno pristopiti k boju in seveda razmišljam le v to smer, da bom igrala na vso moč.«

In prav zaradi tega pomena ste najbrž zdaj tukaj, saj ste se drugače odločili za malce oddiha glede nastopov na klasičnih turnirjih. Kako ste se zdaj vendarle odločili zaigrati proti Romuniji?

»Vse, kar sem zapisala v tisti izjavi o utrujenosti in umiku s turneje, drži. Tudi po tej koprski preizkušnji si bom privoščila še malo oddiha. Hkrati bi mi bilo prav hudo, če me zdaj ne bi bilo tukaj. Reprezentančni teden me vedno napolni s pozitivno energijo, veliko je smeha, dobre volje, naš gospod kapetan (Andrej Kraševec, o. p.) nas na slehernem tekmovanju preseneti s kakšnim motivacijskim prijemom (smeh). Res, za to ekipo in Slovenijo zelo rada igram!«

Kaj pa ste počeli v teh dneh oddiha pred prihodom na Obalo?

»Malo se še učim, kaj sploh početi, saj že dolgo nisem imela takšnega premora. Nazadnje sem bila v Kranjski Gori, se umaknila od telefona in družbenih omrežij. Bila sem več v naravi in tišini.«

Tudi na smučeh?

»Ne, za smučanje se pa nisem odločila.«

Morda zaradi nevarnosti kakšne poškodbe?

»Niti ne, dejansko sem se odločila, da telesu namenim počitek. Ko si bom zaželela gibanje, bom hitro spet v tistem običajnem športnem vsakdanu.«

Kaj pa pravite na to prizorišče v Kopru?

»Veliko mi pomeni, da igramo spet na domačem igrišču. Redko se ti ponudi priložnost, da imaš v pokalu Billie Jean King dva nastopa zapored v tvoji državi. Povrh pa se v Kopru počutim kot doma. Tu sem pogosto igrala, ko sem bila stara šest, sedem, osem let. Joj, takrat sem žogico udarila še visoko v zrak ... To so lepi spomini, res sem vesela, da smo tukaj.«

Kako boste preživeli te zadnje ure do uvodnega nastopa?

»Včerajšnji dopoldanski trening je bil v dvorani. Nato sem se odpravila na počitek. Regeneracija je zelo pomembna, ob njej bo napočil še čas za fizioterapijo, večerjo, zjutraj zajtrk in nato tista zadnja priprava na nastop.«

Kaj pa je takole zadnji dan pred pomembnim nastopom na vašem krožniku? Bo v Portorožu. kjer bivate v teh dneh, tudi kakšna morska dobrota?

»Na teniških turnirjih ni pretirano široke izbire jedi. Takrat se ne prepuščam poizkusom. Gledam pa, da imam na krožniku zelenjavo, riž, piščančje meso, špagete z mesno omako. Morsko hrano imam rada, pa jo na turnirjih uživam zelo redko. Definitivno pa si želim dobro porcijo kalamarov, ko bo konec te tekme z Romunijo.«