Minuli konec tedna so na teniških igriščih Tenis centra Jezero pripravili tradicionalni turnir, že 36. VIP Cup Velenje. Kljub visokim temperaturam se je na prizorišču zbralo okoli 200 ljudi, ki so se pomerili v številnih tekmovanjih ter uživali v dobrem razpoloženju med starimi in novimi prijatelji.

Med udeleženci je bilo zaslediti številne zanimive obraze. Dogodka so se med drugimi udeležili prvi trener naše teniške zvezde Katarine Srebotnik Jaroslav Vratislav, ki ga je spremljalo še pet čeških podjetnikov, glasbena legenda Andrej Šifrer, legendarni glasbeni urednik na radijskih valovih Dragan Bulič, župani Janko Kos, Janko Kopušar in Matic Tasič, novi predsednik Desusa Vlado Dimovski ter številni lokalni in slovenski podjetniki in gospodarstveniki.

Zmagovalca glavnega teniškega turnirja Andrej Mokotar in Goran Zapotnik sta premagala Urško Katič in Žana Pritržnika.

Udeleženci so tekmovali v številnih panogah, med katerimi je bilo v ospredju teniško tekmovanje dvojic, udeleženci pa so se lahko pomerili tudi v laserskem streljanju z računalniško simulacijo pod okriljem SD Mrož iz Velenja, v tekmovanju v golfu, in sicer z enim udarcem najbližje zastavici, tekmovanju za najnatančnejši servo v organizaciji Heada ter tekmovanju met v centrifugo, ki ga je organiziral Rokometni klub Gorenje iz Velenja.

Tudi letošnji turnir je bil dobrodelen. Organizatorji so ob podpori radodarnih gostov zbrali 1000 evrov za VDC Saša OE Velenje. Ček z zbranim prispevkom je direktorici VDC Simoni Miklavžin podelila podžupanja velenjske občine Darinka Mravljak.