Tudi Kramerjevi je bilo žal Bogatajeve

Bolj ko se zima bliža koncu, bolj natrpan urnik imajo najboljši smučarski skakalci in skakalke. Že danes, pičle tri dni po trojčkih preizkušenj v Lahtiju in Hinzenbachu, se bo namreč z moškimi kvalifikacijami in žensko tekmo na Norveškem začela tako imenovana turneja Raw Air (surovi zrak) z rekordnim nagradnim skladom. Najboljša v seštevku štirih (posamičnih) tekem v Lillehammerju in Oslu bo prejela 45.000 evrov, skupni zmagovalec treh moških preizkušenj pa bo pospravil 35.000 evrov. Zaradi pozitivnega testa na covid-19 pa (vsaj) na začetku tega tekmovanja ne bo Petra Prevca.

V skakalnih krogih sta minuli konec tedna močno odmevali diskvalifikaciji Slovenk na Aignerjevi napravi v Zgornji Avstriji. Zaradi neustreznega tekmovalnega dresa Špele Rogelj je naša četverica ostala brez zanesljive zmage na petkovi ekipni preizkušnji, v nedeljo pa je olimpijsko prvakinjo Uršo Bogataj s prezgodnjim zamahom zastavice že v kvalifikacijah iz boja za alpsko krono (in po vsej verjetnosti tudi za veliki kristalni globus) izločil kar glavni trener Zoran Zupančič. Napaka selektorja slovenske ženske skakalne vrste, ki je svoji najboljši varovanki znak za spust po zaletišču dal v trenutku, ko je na semaforju gorela še rumena luč, je bila zares zelo nenavadna. Niti starejši spremljevalci tega športa ne pomnijo, da bi se kateremu od trenerjev na takšni ravni že kdaj zgodil takšen spodrsljaj.

Nika noče več takšnih napak

Bogatajeva, ki je na dolgi in trnovi poti na svetovni vrh doživela in prestala že marsikaj, je diskvalifikacijo sprejela precej mirno. »Gledala sem le trenerja, razpletlo pa se je res neumno. Sploh ne vem, kaj naj rečem,« je izjavila v tej sezoni najboljša slovenska skakalka, ki je po prepričljivem sobotnem podvigu v skupni razvrstitvi za svetovni pokal prehitela (odsotno) drugouvrščeno Nemko Katharino Althaus in postala prva zasledovalka vodilne Avstrijke Marite Kramer.

Po nepričakovani nedeljski ničli pa je 26-letno šampionko iz Briš pri Polhovem Gradcu in leto mlajšo Bavarko z zmago preskočila dobitnica alpske krone Nika Križnar, ki pred zadnjimi šestimi preizkušnjami za nosilko rumene majice Kramerjevo zaostaja za 254 točk. Skupno tretjeuvrščeno Bogatajevo pa od 20-letne Avstrijke, rojene v Apeldoornu na Nizozemskem, zdaj loči že skoraj 300 točk (294), namesto da bi njen zaostanek znašal že manj kot 200 točk.

Z nesrečno Uršo so sočustvovale tudi njene tekmice. Križnarjeva, ki je bila kljub uspehu tudi jezna zaradi tega, kar se je zgodilo njeni prijateljici in sostanovalki na potovanjih, si je zaželela, da se takšne napake ne bi več dogajale. Tudi Kramerjeva je bila z mislimi pri olimpijski prvakinji iz Pekinga oziroma Zhangjiakoua. »Moram reči, da mi je žal Urše. To je težko. Zame je seveda dobro, da ni osvojila točk, toda veliki kristalni globus bi raje osvojila v neposrednem dvoboju,« je poudarila avstrijska zvezdnica, katere reprezentančna kolegica Chiara Kreuzer je pripomnila: »To je bila res smola za Uršo, krivda pa trenerjeva ...«