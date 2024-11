Tudi Kek stavi na mladost

V sproščenem vzdušju je potekalo uvodno druženje Matjaža Keka s sedmo silo pred zadnjima izzivoma letošnje jeseni v ligi narodov. »Ko smo rezultatsko uspešni, ne gledamo na to, kako se osvajajo točke. Vsi smo enaki, tudi jaz,« je bil odkrit selektor, ki je v reprezentanco povabil tudi udarna aduta mlade reprezentance in domače nogometne scene Svita Sešlarja in Marcela Ratnika.

Za konec nadpovprečnega, v marsičem zgodovinskega nogometnega leta 2024, slovensko reprezentanco čakata še privlačna izziva z Norveško v razprodanih Stožicah (14.11.) in tri dni kasneje na Dunaju z Avstrijo.

V slovenskem nogometu se dela dobro.

»Razmišljamo le o tem, da čim uspešneje in tudi všečno odigramo zadnji tekmi v ligi narodov. Čakata nas zelo zahtevna nasprotnika, obe ekipi sta agresivni, veliko tečeta in sta dobro organizirani, takšna pa je že znala biti tudi Slovenija,« Kek nikakor ne bo vnaprej izobesil bele zastave, čeprav Slovenija v novembrskem reprezentančnem oknu ne bo v vlogi favorita.

Reprezentančni seznam je doživel nekaj pričakovanih sprememb. Aduta graškega Sturma Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat nista v igralskem pogonu in ju tokrat ni poleg, po uspešnem preboju na evropsko prvenstvo do 21 let pa je Kek k sodelovanju v članski izbrani vrsti povabil tri varovance Milenka Aćimovića: Adriana Zeljkovića, Ratnika in Sešlarja. Predvsem slednja, kapetan Olimpije in kreator igre Celja, že nekaj časa glasno trkata na Kekova vrata.

Rast domačega nogometa

»Seznam ni od včeraj, spremljam vse tekme in sem vesel, da sta poleg, klic sta si prislužila in potrdila z rezultati. Svit je imel proti Betisu izjemno asistenco, a je tudi izgubil dve žogi na sredini, Marcel igra kot dolgoletni veteran. Ob prihodu bosta eno zapela, nato pa bo odločalo igrišče, mladi s svojim pristopom vse delajo boljše. Vesel sem, da je slovenska mladost videti tako dobro,« prvi mož slovenske stroke ni skrival, da bo na aduta iz državnega prvenstva – ob rekonvalescentu Žanu Karničniku, ki bo utrdil slovensko obrambo –, v prihodnje resno računal. Morda že proti Norveški, a taktične domislice po pravilu ostanejo v selektorjevi domeni vse do prvega sodnikovega žvižga.

Na mednarodnih zelenicah letos ne gre brez omembe Slovencev, v aktualni sezoni so slovenski klubi v Evropi zbrali že 16 zmag: toliko kot Norvežani ali Italijani, več od Špancev ali Francozov in le eno manj od velesile Nemčije. Malenkosti so Celje ločile od tega, da bi bila Slovenija z bundesligaši poravnana. »Ne bom rekel, da gre za preporod slovenskega nogometa, gre za zvezno rast, ki potrjuje, da se v slovenskem nogometu dela dobro. Všeč mi je bila Olimpija, ki se je na težkem igrišču na Finskem odrezala dobro, veliko bolje kot reprezentanca. Všeč mi je bilo tudi Celje, škoda, ker se mu ni izšlo. Kar se dogaja, je zelo dobro za slovenski nogomet,« je ocenil Kek, ki je na tokratni zbor povabil pet nogometašev iz 1. SNL.