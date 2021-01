Trojke so deževale, a od njih niso odvisni

Košarkarji Banvita iz Turčije, Dijona iz Francije, Maccabija iz Izraela in Budućnosti iz Črne gore nimajo veliko skupnega. So pa v tem tisočletju edina štiri moštva, ki so klonila proti tekmecu iz slovenske metropole v drugem delu evropskega pokala. Tri zmage (v treh sezonah 2013–2016) je zbrala Union Olimpija, njena pravna in statusna naslednica Cedevita Olimpija pa je v torek prekinila daljše sušno obdobje.



Zmaga nad Budućnostjo s 74:71 je bila sladka že zaradi razburljivosti dvoboja, ima pa tudi praktično težo, saj je ohranila Ljubljančane v igri za napredovanje v četrtfinale. Nekaj posebnega je bila že pot do uspeha. Tretji najučinkovitejši zasedbi evropskega pokala in vodilni po povprečnem številu točk v ligi ABA je namreč zadostovalo že 74 doseženih točk, kar je njena druga najskromnejša napadalna bera v celotni sezoni. Manj (51) jih je zmogla le ob gladkem porazu v Trentu, kjer so njeni aduti imeli takšne težave pri metih za tri točke (3:27 ali 11 odstotkov), kot da bi namesto žoge lučali proti obroču opeke.



Torek je ponudil popolno nasprotje pri tej prvini: košarkarji Cedevite Olimpije so zadeli 15 trojk s 47-odstotnim izkoristkom, kar je njihov sezonski rekord na evropski sceni, veliko slabše pa jim je šlo pri poskusih za dve točki, s katerimi so zbrali le 16 točk (8:29). Ali so že kar pretirano odvisni od dnevne forme svojih ostrostrelcev in premalo pozornosti namenjajo globinski igri? »Ne bi rekel, prilagajamo se na tekmečevo igro. Budućnost nam je z ožjo obrambo dobro zapirala poti do obroča, pod katerim ima visokega Willieja Reeda, ki sili napadalce k višji krivulji metov. Zato se nam je ponujalo več priložnosti z zunanjih položajev.



Toda tudi mi smo dobro opravili defenzivne naloge. Ni mačji kašelj zaustaviti tekmeca z dvema kakovostnima adutoma na vsakem položaju pri 71 točkah,« ocenjuje Olimpijin trener Jurica Golemac, ki je bil zadovoljen ob odzivu moštva, ko branilca Jaka Blažič in Kendrick Perry nista bila tako natančna kot običajno; skupaj sta izkoristila le 6 od 19 metov iz igre. Še posebno dragocen je bil prispevek 16 točk Eda Murića, ki v tej sezoni zelo niha, in Jarroda Jonesa (14), ki je na prejšnjih dveh evropskih tekmah v seštevku zbral le štiri točke.

Danes brez Rupnika in Della Valleja

»Imeli smo zelo težko nalogo. Zavedamo se, da moramo v drugem delu evropskega pokala dobiti vse tekme v domači dvorani, da bi lahko računali na preboj med najboljšo osmerico. Budućnost je pred tednom dni prekosila Bourg z 28 točkami razlike, zato nam je bilo jasno, po kaj je prišla v Ljubljano. Dobro smo se pripravili in vztrajali kot moštvo kljub nepotrebnim napakam. Zares sem užival. V naši skupini G izstopa bolonjski Virtus, pri drugih treh moštvih pa je vse odvisno od dneva. Mi se bomo borili do konca,« zagotavlja Murić pred današnjo revanšo z Budućnostjo za točke lige ABA (ob 19. uri v Stožicah). Obe moštvi bosta nastopili oslabljeni, gostitelji brez Luke Rupnika, gostje brez Amedea Della Valleja, saj v izvirnem terminu dvoboja še nista bila registrirana.



»Pričakujem podobno čvrsto tekmo. Če bomo še enkrat igrali tako dobro v obrambi, lahko dosežemo novo zmago, ki bi nam prišla zelo prav. Ne bo pa lahko. Obe moštvi sta se v torek izpraznili,« meni Edo Murić.

