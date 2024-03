Trener Nike Prevc ogorčen: Tekma je bila ukradena s strani žirije

Zapisali smo že, da je slovenska smučarka skakalka Nika Prevc z novimi stopničkami povečala vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na drugi tekmi v Oslu je z izvrstnim drugim skokom s šestega po prvi seriji napredovala na drugo, za 2,2 točke je zaostala le za Norvežanko Eirin Mario Kvandal, ki je zabeležila drugo zmago v karieri. Odlično se je odrezala tudi Ema Klinec. Ni sicer obdržala tretjega mesta po prvi seriji, a tudi s četrtim mestom je bila zelo zadovoljna.

»Drugi dan na Holmenkollnu. Dopoldne je Križnar zelo dobro skakala v kvalifikacijah, izgubili pa smo Tajo Bodlaj. Popoldne je bilo na tekmi znova imeti nekaj sreče z vremenskimi razmerami. Križnar se ni znašla kot v kvalifikacijah, Klinec lepo stopnjuje nastope, približuje se Vikersund, upam, da bo tam prava. Komar se ni znašla na tej napravi v celem vikendu. Bi pa čestital Niki Prevc za zmago na današnji tekmi, ki je bila ukradena s strani žirije. Žal to moram reči, saj to ni več vodenje tekmovanja. To se ni zgodilo enkrat, ampak se to kar dogaja. Upam, da se te stvari uredijo. Žal, je tako, da lahko počnejo z nami kar hočejo,« pa je bil nad odločitvami žirije ogorčen trener Zoran Zupančič.

Zoran Zupančič. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Svetovni pokal se bo nadaljeval sredi tedna v Trondheimu.