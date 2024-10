Treba je izkoristiti energijo okrog reprezentance

V nogometnem podkastu VAR nas je obiskal Slaviša Stojanović. Dolgoletni nogometaš, pozneje zelo uspešni trener in selektor se je izkazal kot odličen sogovornik. Odprli smo več polemik o slovenskem nogometu, razkril nam je nekatere podrobnosti o delu v tujini, navsezadnje je deloval v šestih državah. Govorili smo o analizah igre in prekinitvah, v katere se je poglobil v zadnjem obdobju. Celotna debata je na voljo na vseh platformah za podkaste in kanalu YouTube.

Stojanović v zadnjem času veliko potuje, deluje zunaj igrišč, analizira podrobnosti v nogometni igri in pomaga več ekipam ter reprezentancam. »Veseli me, da sem tudi v igri Slovenije opazil več mojih kombinacij za prekinitve, lepo je, da se širijo zamisli. Tekmo je mogoče dobiti na različne načine,« je v pogovoru razkril Stojanović, ki ga je med prvimi s prekinitvami navdušil Marcello Lippi, pozneje tudi Maurizio Sarri. »Prekinitve vzamejo vsako tekmo med 28 in 32 minut igre, kdor jih zanemari, je na slabšem v primerjavi s tistim, ki jih izkoristi. Tudi na tekmi najvišje ravni, denimo Real – ManCity, so Angleži na to pozabili in si zaman priigrali približno 15 kotov.«

Ljubljančan je na klopi Crvene zvezde prekinil sedemletno sušo Beograjčanov. FOTO: Leon Vidic

Pozna dolga potovanja »Reprezentanca je začela ligo narodov dobro, to je pomembno. Štadion za naslednjo domačo tekmo, torej 14. novembra z Norveško, je razprodan, to energijo je treba izkoristiti,« je dodal. Govorila sva tudi o značilnostih dolgih potovanj, kakršno ima oktobra na urniku Slovenija. Ko je vodil Latvijo, je namreč gostoval v Izraelu, tam so gostitelji naredili vse za zmago, tudi premike gostov iz Beršebe proti morju in nazaj.

Rušil je rekorde, a dobil grozilno pismo

Kot je še dodal, segajo zametki njegovega razmišljanja o prekinitvah v njegov študij na Fakulteti za šport, ko so analizirali dvojno blokado košarkarjev Olimpije za met Dušana Hauptmana, pozneje so ga v podobni prvini navdušili tudi španski igralci malega nogometa (fustala).

Ljubljančan je v podkastu VAR spregovoril tudi o slovenskem prvenstvu. »Lestvica je zanimiva, ni pa ključna. Spomnite se, kje je bila lani na njej Rogaška, a je končala višje in postala celo pokalni prvak. Vrh deluje logično, v oči bode le zadnje mesto Domžal. To je dokaz, da v zadnjih letih tam niso izbrali prave politike uveljavljanja svoje filozofije,« je prepričan Stojanović, ki je pred dvema desetletjema prevzel Domžale v 2. ligi, nato z njimi dvakrat igral v kvalifikacijah za ligo prvakov: »Po sedanjem sistemu, ko mora prvak premagati le dve ekipi, bi si tedaj dvakrat zagotovili nastop v eni od Uefinih lig.«

Izzvali smo ga z vprašanjem, da je igra Olimpije v novi sezoni nemara hitrejša, ko je prišlo do spremembe v zvezni vrsti. »Morda res drži, toda Timi Max Elšnik premore tudi druge odlike, kot so zadnje podaje za gol in pa goli. V Beogradu ne izvaja zaman vseh prekinitev. Doffo in Agba v teh prvinah še nista na tej ravni,« je ocenil 54-letni trener, ki pozorno spremlja učinek obeh slovenskih reprezentantov v majici Crvene zvezde, ob Elšniku namreč igra v rdeče-belem tudi Vanja Drkušić. Stojanović se dobro spominja uspešnega obdobja na Marakani oziroma na štadionu Rajko Mitić, prav z njim je namreč Crvena zvezda leta 2014 prekinila sedemletno sušo v Srbiji.

Takole je bil energičen leta 2012 na enem od treningov slovenske reprezentance. FOTO: Tadej Regent

»Uf, to je bila turbulentna in 'nora' sezona. Ekipo sem prevzel sredi priprav, ker je predhodnik ocenil, da nima na voljo kadra za naslov prvaka. Hitro so mi dali vedeti, da ne bom imel časa za prilagajanje in da je cilj le naslov srbskega prvaka. Ko smo v začetnem slabšem obdobju preživeli razbijanje avtomobilov in slačenje celotne ekipe pred navijači, se je zgodil derbi s Partizanom, ki smo ga dobili in odtlej je šlo navzgor. Nanizali smo 15 zmag, to je bil evropski rekord, v Beograd so klicali novinarji najuglednejših medijev v Evropi. Toda nato smo izgubili naslednji derbi s Partizanom in kljub dobremu položaju na lestvici ni bilo prijetno ... Dobil sem grozilno pismo, ki ga hranim še danes. Lahko bi ga obravnavali kriminalisti. Podobno je bilo v Sofiji, ko sem vodil Levski,« je opisal Stojanović, ki ga veseli dobro ozračje okrog slovenske reprezentance.

6 držav je spoznal Slaviša Stojanović na dosedanji poklicni poti – Slovenijo, Srbijo, Belgijo, Kitajsko, Latvijo in Bolgarijo.

Gotovo bo napeto

Slovenskega prvaka ne želi napovedati. »To je težko, za nami je šele približno tretjina tekem v tem prvenstvu. Gotovo bo napeto. Zanimiva pa je pot, na katero je stopila 1. SNL. Štiri ali pet klubov obvladujejo tujci, trije spominjajo na 'družinska podjetja', ostaneta Primorje in Bravo. Bomo videli, kako bo to vplivalo na razvoj slovenskega nogometa in koliko naših igralcev ter trenerjev bomo uveljavili v prihodnje. Nisem prepričan, da so tujci na ravni tujcev, ki so pri nas igrali na prehodu stoletja in pozneje. Prav igralci iz naše lige so pripeljali različne slovenske reprezentance na velika tekmovanja,« je opozoril Stojanović.