Teniški velikan prvič o slovesu

Ko napoči čas Wimbledona, o dogodkih na znamenitih travnatih teniških igriščih ter ob njih ne razpredajo le tisti, ki sicer vse leto pozorno spremljajo utrip igre z loparjem in rumeno žogico. Še zlasti v primeru letošnjega poletja, ko je močno odmevala, pa ne le v športnih krogih, prepoved nastopa za ruske in beloruske akterje, nato zmeda na lestvicah ATP in WTA, posebno pozornost pa je pritegnil tudi prihod velikega Rogerja Federerja. Se bo še kdaj vrnil h karavani igralcev?

Švicarski as je z veličastnimi predstavami, izjemnim pristopom in obnašanjem omrežil to prav posebno okolje na londonskem jugu in zato ni presenečalo, kako vzneseni sprejem so mu pripravili navzoči, ko je prvič po letu 1998 – takrat je kot 16-letnik osvojil mladinski Wimbledon – prišel na to prizorišče, ne da bi igral.

Seveda potem v pogovoru na sredini igrišča ni mogel skrivati čustev in želje, da bi vendarle (vsaj) še enkrat nastopil na turnirju, ki ga je osvojil osemkrat, kar se ni posrečilo še niti enemu igralcu v moški konkurenci doslej. Po sedem wimbledonskih lovorik sta zbrala Novak Đoković in Pete Sampras.

Z navzočnostjo velikanov

In tako kot v Londonu je že večkrat prej 40-letni Švicar povedal, da še ni pomahal v slovo teniški igri ter da se bo vrnil prav v tem mestu, ko bo septembra Laverjev pokal. Turnir ekshibicijskega značaja, a z navzočnostjo velikanov te športne panoge. In vse bi bilo v najlepšem redu, če armade njegovih privržencev po vsem svetu, najbolj pa seveda v njegovi Švici, ne bi »streslo« dvoje spoznanj: po enem letu brez nastopov je izpadel iz točkovanja lestvice ATP, hkrati pa je v pogovoru za nizozemski dnevnik Algemeen Dagblad prvič takole javno spregovoril, da je blizu slovesa od vrhunskega športa.

Seveda mu ob tem ne bo lahko, ves svet ga že več kot dve desetletji pozna predvsem kot zmagovalca in junaka v svoji športni panogi. Toda ob tem je švicarski zvezdnik za omenjeni časnik poudaril: »Tenis je del mene, ni pa vsa moja identiteta.«

Čas za družino

Nadaljeval je, kako dobro se zaveda, da športnikova profesionalna pot pač ne more trajati večno: »In ko ugotoviš, da nisi več konkurenčen, je bolje izbrati pot slovesa od vrhunskega športa.« Federer si je že dolgo na jasnem, kajpak ga je zdaj še bolj vznemirilo, saj ga dejansko ni več na lestvici ATP. Posvetil se je družini, s 44-letno ženo Mirko, Slovakinjo, ki je bila ob svojem prihodu z družino v Švico stara le dve leti, imata dvojčka Lea in Lennarta ter dvojčici Mylo Rose in Charlene Rivo. Rad je tudi v domačem Baslu in tam naj bi jeseni nastopil na tradicionalnem turnirju. A le če se bo počutil povsem zdrav. Dve operaciji kolena v zadnjih dveh letih sta pač terjali davek dolgega okrevanja.