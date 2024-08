Teniški svet razdeljen: Malomarnost ali zares doping?

Sleherno poletje v vrhunskem tenisu ponuja pisano paleto zgodb, letošnje je še prav posebno zavoljo olimpijskih iger in tako pred kratkim v Parizu zelo razburljivega turnirja tako v moški konkurenci kot tudi ženski; v spominu so ostale zlasti solze izjemno čustvenega Novaka Đokovića. In ko je ta srbski zvezdnik, z njim pa seveda vsa teniška karavana, začela odštevati do prihajajočega odprtega prvenstva ZDA, je svet športa zatresla novica o dopingu Jannika Sinnerja, zdaj št. 1 svetovne teniške lestvice.

Teniški svet je razdeljen. Avstralski »bad boy« Nick Kyrgios zahteva najstrožjo kazen, drugi še molčijo.

Vse lepo in prav, dokler ni napočila ta druga avgustovska polovica leta 2024, ko se je navidezno naiven in pošten fant z južnotirolske dežele znašel v labirintu dopinga. Na ameriški turneji je bil spomladi dvakrat pozitiven. Šlo je za sicer nizko raven navzočnosti metabolita klostebola, sledil bi takrat takojšnji suspenz nastopanja v sezoni, a ker je pri priči Sinner obtožbe zavrnil, kazni ni bilo. Zdaj je drugače, na svetovni lestvici je izgubil 400 točk (sicer še naprej ostaja na 1. mestu), mora vrniti nagrado s pomladnega turnirja v Indian Wellsu (225.000 evrov). Še vedno pa zdaj že uveljavljeni zvezdnik italijanske športne scene, ki je pred šestimi dnevi praznoval 23. rojstni dan, zatrjuje, da se je omenjeno nedovoljeno sredstvo znašlo v telesu zaradi stika s fizioterapevtom, ki pri masaži ni uporabil rokavic, sam pa si je ureznino na prstu zdravil z omenjenim klostebolom.

Teniški svet je razdeljen. Nekateri, kot denimo avstralski »bad boy« Nick Kyrgios zahtevajo najstrožjo kazen, drugi še molčijo. Pred vrati pa je ponedeljkov začetek odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja v sezoni za prestižni grand slam.