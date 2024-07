Tega na olimpijskih igrah še nismo videli, naključni junak rešil tekmovanje žensk na 100 m prsno (VIDEO)

Plavalci so prevoz do olimpijskega bazena v Parizu označili za »kaotičen«. Svetovna prvakinja na 100 metrov delfin Nemka Angelina Köhler je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa novinarjem povedala, da so morali nekateri plavalci sedeti na tleh avtobusov.

Kot je poročal Korea Times, so plavalci iz Južne Koreje zaradi težav s prevozom celo zapustili olimpijsko vas, da bi bili bližje areni La Defense.

Olimpijske iskrice

Mnoge pa je navdušil naključni junak v elegantnih kopalkah, ko je skočil rešit pokvarjeno plavalno kapo pred tekmovanjem žensk na 100 m prsno, poroča eurosport.com. Oglejte si posnetek, ki je na družbenih omrežjih požel številne komentarje, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Najboljši videz, najboljši odnos, najboljši skok«, »Bolje kot otvoritvena slovesnost«, »Lahko reče, da je plaval na olimpijskih igrah«, »Olimpijske igre ... z malo Evrovizije«.

