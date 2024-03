Tako jeznega Dončića še niste videli: letelo je po tleh, član njegove ekipe je raje gledal stran (VIDEO)

Ekipa Dallas Mavericks je po seriji sedmih zaporednih zmag zašla v krizo. Upajmo, da manjšo. Luka Dončić je z igro svojega moštva na zadnjih tekmah lahko upravičeno nezadovoljen. Svoje nezadovoljstvo je pokazal na tekmi proti ekipi Indiana Pacers, proti kateri so danes ponoči izgubili s 120:137.

Dončić je v tretji četrtini med minuto odmora ob zaostanku za 13 točk prijel plastenko s pijačo in jo jezno vrgel po tleh. Dobil je še eno, a te nato ni doletela enaka usoda.

Dončić je na svoji zadnji tekmi, kot smo to pri njem že vajeni, igral dobro. Uradna statistika kaže, da je v 43 minutah igre dosegel 39 točk, 11 asistenc in 10 skokov. Nihče v moštvu Indiane se ni mogel pohvaliti s takšnimi številkami. Žal pa tekem ne more dobiti samo en vrhunski posameznik. Dobra podpora preostalih članov ekipe je še kako pomembna.

Zahteven zaključek sezone

Nadaljevanje sezone bo za slovenskega šampiona zelo zahtevno. Dallas je trenutno na osmem mestu zahodne konference, ki mu ne zagotavlja mirnega zaključka. Če bo ostal na tem mestu, bo moral iti v dodatne kvalifikacije za končnico. Le prvih šest ekip iz vsake konference se bo vanjo uvrstilo neposredno.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v petek ob 1.30 po našem času. Nasproti mu bo stala ekipa Miami Heat. Dva dni pozneje pa se bo pomeril še z ekipo Detroit Pistons, ki je skupaj z Washington Wizards po izkupičku zmag in porazov najslabša ekipa letošnje sezone.