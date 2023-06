Tadej in Urška še po naslova na cesti

Tadej Pogačar je že dvakrat osvojil rumeno majico na Elizejskih poljanah, v članski kategoriji pa še ni bil slovenski prvak na cesti. To pomanjkljivost bo poskušal odpraviti jutri v Radovljici, kjer bo zadnjič preizkusil svoj »motor« pred naskokom na tretje zmagoslavje na Touru.

Dvojni motiv svetovne številke ena in zelo razgibana trasa, ki mu ustreza, močno zmanjšujeta možnosti tekmecev, čeprav bo med njimi nekaj zvenečih slovenskih imen. Na žalost bo manjkal dvojec iz Jumba Visme, Primož Roglič, ki se je po zmagi na Giru tekmovalno odklopil, in Jan Tratnik, ki še okreva po bližnjem srečanju z avtomobilom na zadnjem treningu, preden bi moral začeti dirko po Italiji.

Bodo pa tukaj Pogačarjev moštveni kolega iz UAE Domen Novak, dvojec Bahraina Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar ter najboljši slovenski sprinter Luka Mezgec (Jayco Alula). Na startu bodo kajpak kolesarji domačih zasedb, na čelu z branilcem lanskega naslova Kristijanom Korenom (Adria Mobil). »Poskušali bomo ubraniti naslov, vendar imamo težavo, ki ji je ime Tadej Pogačar,« je povedal direktor novomeške ekipe Bogdan Fink.

Enake besede je uporabil Mohorič, ki se bo po zmagah v Mirni Peči 2018 in Kopru 2021 na Gorenjskem potegoval za tretji članski naslov na cesti. »Če si državni prvak, si eno leto bolj opazen v karavani, še bolj si pozoren in osredotočen na svoje nastope. Nosiš dres z državnim grbom, čutiš določen ponos in zato na drugih dirkah ne odnehaš zlahka. Zelo ponosen bi bil, če bi še tretjič osvojil naslov, vendar imam težavo, ki ji je ime Tadej Pogačar. Že ne vem kateri teden zapored je najboljši kolesar na svetu, skoraj nemogoče ga je premagati, vendar ne povsem nemogoče,« si nekaj možnosti pušča Mohorič, ki je na daljavo spremljal Pogačarjevo simultanko na četrtkovem DP v vožnji na čas na Pokljuki.

Pogi ni imel enakovrednih tekmecev, svoj zmagovalni čas z iste trase iz leta 2020 pa je izboljšal za 1:27. Noge so močne, na tehnično zahtevnem 19,5 km dolgem radovljiškem krogu, ki ga bodo morali člani prekolesariti osemkrat, bo na preizkušnji še levo zapestje, ki so mu ga operirali po padcu na aprilski dirki Liege–Bastogne–Liege.

Članice z mladinci

Pogačar se je sicer na Pokljuki že drugič naslova v vožnji na čas veselil skupaj z zaročenko Urško Žigart, tokrat bi lahko oba postala tudi prvaka na cesti. »Če se bom dobro počutila, bom poskusila ostati z najboljšimi mladinci. Na kratkih, eksplozivnih klancih so ti fantje izjemno močni. Dekleta jim težko sledimo. Upam, da bo dirka težka in da bodo noge prave, v veselje bi mi bilo nositi majico z našo lepo zastavo,« je Žigartova orisala pot do morebitne zmage na preizkušnji, na kateri si bodo članice krožno progo delile z mlajšimi članicami in starejšimi mladinci.